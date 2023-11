Philippines yêu cầu nhập khẩu thêm 1 triệu tấn gạo trong 30 ngày

Một số cơ quan báo chí quốc tế thông tin, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines ông Francisco Tiu Laurel nói trong phiên điều trần quốc hội hôm thứ hai vừa rồi về vấn đề này. Các thương nhân của Philippines có nhiệm vụ nhập khẩu thêm 1 triệu tấn gạo trong thời gian 30 ngày; nếu không sẽ bị rút giấy phép.

Thị trường gạo lại "nổi sóng" vì nhu cầu tăng CÔNG HÂN

Lượng gạo nhập khẩu này nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực cho Philippines đến hết tháng 3 khi vụ thu hoạch mới của nước này bắt đầu. Lượng gạo nhập khẩu nói trên được trông đợi sẽ đến từ nguồn cung của Việt Nam và Thái Lan.

Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và cũng là khách hàng số một của Việt Nam. Tính chung 10 tháng qua, Philippines chiếm tới gần 36% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam, đạt giá trị gần 1 tỉ USD.

Thông tin này góp phần khiến thị trường gạo thế giới "nóng" lên. Đặc biệt là thị trường Thái Lan, cuối ngày 22.11, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết giá gạo 5% tấm của nước này vượt mốc 600 USD/tấn, tăng tới 20 USD so với một tuần trước đó. Ngoài ra, giá gạo của Pakistan cũng tăng thêm 5 USD so với ngày hôm qua, lên mức 583 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hôm 21.11 tăng 10 USD, đến 22.11 lùi lại 5 USD còn 658 USD/tấn.

Thị trường gạo thế giới đang diễn biến phức tạp trong những ngày cuối năm 2023, lý do các nước chạy đua đảm bảo an ninh lương thực vì hiện tượng El Nino được dự báo kéo dài đến hết tháng 4.2024. Tại Indonesia, do tác động El Nino làm vụ thu hoạch mới của nước này dự kiến sẽ chậm lại đến tháng 5 thay vì tháng 3 như thông thường.