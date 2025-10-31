Phim 16+ có Thiên An ra sao tại phòng vé?

Số phận 'Cải mả' tại phòng vé?

Theo đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tính đến 16 giờ chiều 31.10, phim Cải mả đã vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé, vượt qua hàng loạt phim Việt mới ra mắt, trong đó có Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc, tác phẩm này từng giữ vị trí dẫn đầu nhiều ngày liền.

Phim Cải mả vượt qua hàng loạt đối thủ, vươn lên vị trí tạm dẫn đầu với doanh thu hơn 800 triệu đồng trong ngày Ảnh: ĐPCC

Cụ thể, Cải mả đạt doanh thu hơn 800 triệu đồng trong ngày, tương đương hơn 9.500 vé bán ra với khoảng 2.000 suất chiếu. Tính cả suất chiếu sớm ngày 29.10, tổng doanh thu của bộ phim hiện đã vượt 4 tỉ đồng.

Bộ phim Cải mả lấy cảm hứng từ phong tục cải táng, một nghi lễ tâm linh lâu đời của người Việt. Tác phẩm xoay quanh gia đình họ Đỗ với bốn anh em có số phận khác biệt, buộc phải cùng nhau thực hiện nghi thức cải mả sau hàng loạt biến cố ập đến. Từ đây, những bí mật bị chôn vùi cùng tội lỗi và lòng tham của con người dần được hé lộ. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Lê Huỳnh, Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã, Lý Hồng Ân, Kim Hải, Thạch Kim Long, Rima Thanh Vy, Thiên An, người mẫu Thúy Hạnh...

Trước khi ra mắt, phim của đạo diễn Thắng Vũ từng vấp phải loạt đánh giá tiêu cực trên một số nền tảng bán vé, phần nào bắt nguồn từ những ồn ào liên quan đến nữ chính Thiên An. Cô từng bị ê kíp gỡ tên khỏi poster đã công bố và gần như vắng bóng trong các hoạt động truyền thông, qua đó có ý kiến cho rằng phân đoạn của nữ diễn viên sẽ bị cắt bỏ hoặc được thay thế bởi diễn viên khác. Song thực tế khi công chiếu, Thiên An vẫn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim.

Đạo diễn mong khán giả có cái nhìn công tâm xoay quanh tác phẩm, thay vì về ồn ào xoay quanh nữ diễn viên chính Thiên An Ảnh: ĐPCC

Nói về vấn đề này, đạo diễn Thắng Vũ thừa nhận không thể né tránh khi nhắc đến những ồn ào xoay quanh diễn viên Thiên An, song cho biết cả kíp không muốn dành thêm thời gian cho vấn đề này. "Tuần này là lúc chúng tôi tập trung quảng bá những giá trị tốt đẹp mà bộ phim mang lại. Scandal chắc chắn có tác động, nhưng ngay từ khâu casting, ê kíp đã làm việc rất khách quan. Cây ngay không sợ chết đứng", phía này nói thêm.

Đạo diễn cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi bộ phim bị đánh giá dựa trên đời tư của một cá nhân, đồng thời khẳng định mong muốn khán giả sẽ nhìn nhận Cải mả qua giá trị nội dung và thông điệp mà tác phẩm truyền tải, thay vì những ồn ào bên lề.

Tình hình phòng vé Việt ảm đạm

Sau khi bị Cải mả vượt mặt, phim Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc hiện lùi xuống vị trí thứ hai phòng vé. Sau hơn 10 ngày công chiếu, tác phẩm ghi nhận doanh thu hơn 68 tỉ đồng, thấp hơn so với Chị dâu - bộ phim trước đó của anh từng đạt khoảng 71 tỉ đồng trong cùng thời gian. Với tình hình hiện tại Cục vàng của ngoại sẽ khó tái lập thành tích trăm tỉ như kỳ vọng.

Ở vị trí thứ ba là Phá đám: Sinh nhật mẹ với doanh thu hơn 1 tỉ đồng (tính cả suất chiếu sớm hôm 30.10). Xếp thứ tư là phim ngoại nhập Điện thoại đen 2, trong khi Nhà ma xó của đạo diễn Trương Dũng giữ vị trí thứ năm. Sau hơn một tuần ra rạp, Nhà ma xó thu về hơn 15 tỉ đồng, song doanh thu trong ngày hiện khá ảm đạm, chỉ khoảng 150 triệu đồng.

Hiện tại, phòng vé Việt đang có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi các phim ra rạp liên tục nhưng phần lớn đều ghi nhận doanh thu ảm đạm, dù được đầu tư mạnh về kịch bản lẫn dàn diễn viên. Với tình hình hiện tại, các dự án điện ảnh vừa ra mắt khó tạo nên kỳ tích về doanh thu như kỳ vọng ban đầu. Bên cạnh đó, các tác phẩm ngoại nhập cũng không còn tạo được sức hút mạnh mẽ như trước.