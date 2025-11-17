Phim 18+ do Quách Ngọc Ngoan đóng chính có nguy cơ thua lỗ

Phim có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan được đánh giá là kén người xem. Sau 10 ngày công chiếu, phim chỉ thu về khoảng 800 triệu đồng Ảnh: ĐPCC

Sau 10 ngày công chiếu, Trái tim què quặt có sự tham gia của diễn viên Quách Ngọc Ngoan đạt doanh thu khá thấp, chỉ khoảng 800 triệu đồng. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính riêng trong ngày 17.11 (tính đến 14 giờ), phim chỉ thu về hơn 2 triệu đồng, với 30 vé bán ra trên 57 suất chiếu. Trong 3 ngày cuối tuần qua, tác phẩm cũng ghi nhận doanh thu ảm đạm khi chỉ đạt 31 triệu đồng.

Vì sao phim có Quách Ngọc Ngoan nhận doanh thu ảm đạm?

Trong khi đó, thị trường phim Việt đang chứng kiến sự áp đảo của nhiều đối thủ mới ra mắt. Truy tìm Long Diên Hương của đạo diễn Dương Minh Chiến nhanh chóng tạo nên "cơn địa chấn" phòng vé khi thu hơn 44 tỉ đồng chỉ trong 3 ngày cuối tuần và chạm mốc 60 tỉ đồng sau chưa đầy một tuần công chiếu. Trong 3 ngày cuối tuần qua, nhiều tác phẩm khác cũng cho thấy tín hiệu khả quan như Cải mả đạt hơn 300 triệu đồng, Thai chiêu tài thu 110 triệu đồng hay Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc dù đã giảm nhiệt sau gần một tháng trình chiếu vẫn kịp "bỏ túi" khoảng 435 triệu đồng.

Bên cạnh sự cạnh tranh từ các phim Việt mới ra mắt, tác phẩm của đạo diễn Quốc Công còn chịu thêm sức ép lớn khi bước vào mùa phim cuối năm, thời điểm dòng phim ngoại nhập ồ ạt đổ bộ vào rạp. Điều này khiến bộ phim có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan càng khó tạo ra lợi thế về doanh thu.

Bên cạnh sự cạnh tranh của loạt phim Việt, Trái tim què quặt còn phải chịu sức ép từ dòng phim ngoại nhập Ảnh: ĐPCC

Theo thống kê trong ngày, top 10 phim đạt doanh thu cao nhất có đến 8 vị trí thuộc về phim ngoại. Ở vị trí dẫn đầu là phim Việt thuộc thể loại hành động - hài Truy tìm Long Diên Hương. Xếp thứ 2 là Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc, tiếp đó lần lượt là Sư thầy gặp siêu lầy, Núi tế vong, Lọ lem chơi ngải, Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn, G-Dragon In Cinema: Übermensch, Trốn chạy tử thần và Không bông tuyết nào trong sạch. Trong khi đó, Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc dù đã công chiếu gần một tháng vẫn giữ được một vị trí trong top 10 doanh thu phòng vé.

Theo đánh giá từ Box Office Vietnam, sau hiệu ứng từ các phim Mưa đỏ hay Tử chiến trên không, khán giả Việt trở nên khó tính hơn trong việc lựa chọn tác phẩm ra rạp. Nhiều phim được phát hành dồn dập nhưng chất lượng không đáp ứng kỳ vọng, dẫn đến tâm lý "ngại ra rạp". Đại diện đơn vị này cho rằng: "Phim muốn đạt mốc 100 tỉ phải thực sự tạo được sự bùng nổ, có thể đến từ kịch bản nổi bật hoặc sức hút từ dàn diễn viên, đạo diễn... Nếu không hội đủ những yếu tố đó, rất khó để chinh phục khán giả hiện nay".

Trái tim què quặt là bộ phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng kể từ dự án điện ảnh Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Catherine Arley, xoay quanh vụ án mạng bí ẩn làm chấn động một vùng quê yên bình. Trong phim, Quách Ngọc Ngoan vào vai Triết, một họa sĩ tài hoa, được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá cao nhờ những tác phẩm mang dấu ấn riêng. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Triết còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn với vợ là Xuân (Xuân Văn thủ vai), nữ diễn viên xinh đẹp chấp nhận lui về sau để làm hậu phương cho chồng. Vai diễn Triết mang đến cho Quách Ngọc Ngoan cơ hội thể hiện chiều sâu nội tâm của một người đàn ông giữa danh vọng, tình yêu và những bí ẩn đen tối đang dần được hé lộ.