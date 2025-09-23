Quách Ngọc Ngoan trở lại điện ảnh, tiết lộ lý do vắng bóng suốt 7 năm

Hình ảnh Xuân Văn và Quách Ngọc Ngoan trong phim Trái tim què quặt ẢNH: ĐPCC

Nhà sản xuất phim Trái tim què quặt vừa tung cùng lúc đến hai teaser, bật mí phần nào câu chuyện song song diễn ra trong phim, đồng thời công bố dàn diễn viên góp mặt bao gồm Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Nhật Linh, Việt Hưng... Trong đó, teaser 1 kết lại với cảnh chiếc xe hơi bị tai nạn cùng câu chuyện về Sơn và Ánh (Việt Hưng và Nhật Linh thủ vai), cặp đôi đang mê đắm trong tình yêu. Teaser 2 mở ra câu hỏi về những rạn nứt, ngờ vực của cặp Triết và Xuân (Quách Ngọc Ngoan và Xuân Văn đóng).

Sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan

Trái tim què quặt không chỉ mang đến tinh thần đậm chất hoài cổ những năm 1990 - một trong những chất liệu đang được rất nhiều nhà làm phim ưa chuộng, bộ phim còn đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm kể từ Người bất tử (năm 2018).

Sở hữu gương mặt gai góc, cách diễn trầm tĩnh và có chiều sâu, Quách Ngọc Ngoan lột tả nội tâm qua ánh mắt, tạo sự bí ẩn cho nhân vật ẢNH: ĐPCC

Nói về lý do vắng bóng màn ảnh suốt 7 năm qua, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Trong 7 năm qua, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời và các kịch bản, nhưng thành thật, tôi gần như bị mất lửa, mất cảm xúc với các nhân vật mà mình tiếp nhận. Khi đó, tôi nhận ra mình không tìm được cách để kể câu chuyện của nhân vật đó trên màn ảnh. Điều đó làm tôi rất sợ ảnh hưởng đến mọi người và chất lượng của bộ phim, nên tôi gần như vắng mặt với điện ảnh".

Nam diễn viên cho biết khi đọc kịch bản nhân vật Triết trong phim Trái tim què quặt, anh thấy có sự mới lạ nhưng cũng có sự quen thuộc. "Hơn hết, Triết là nhân vật cứu lấy cảm xúc của tôi khi tôi nhận ra tôi muốn kể mọi người nghe về câu chuyện tình yêu của Triết và những rối ren xoay quanh anh ta", nam diễn viên trải lòng.

Ngoài Quách Ngọc Ngoan, sự xuất hiện của hai mỹ nhân sở hữu phong cách lẫn gương mặt đậm chất hoài cổ như Xuân Văn và Nhật Linh cũng tạo được sự chú ý. Nếu Xuân Văn có vai diễn Phương (vợ của Hải) đang nhận được nhiều lời khen ngợi trong phim Tử chiến trên không, Nhật Linh từng để lại nhiều dấu ấn trong bộ phim Em và Trịnh với vai nữ ca sĩ Thanh Thúy.

Nhật Linh (trái) và Xuân Văn là hai nữ chính trong phim ẢNH: ĐPCC

Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên

Trái tim què quặt kể về câu chuyện của những con người sinh sống tại thị trấn yên bình. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng bị xáo trộn khi một thi thể bị sát hại táo tợn được phát hiện và những nghi ngờ bắt đầu đổ dồn lên người thân của nạn nhân. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên (À cloche coeur) của nhà văn người Pháp Catherine Arley.

Theo nhà sản xuất, "à cloche" nằm trong câu thành ngữ “À cloche pied” của Pháp nghĩa là "lò cò một chân", và tác giả Catherine thay chữ “pied” bằng “coeur” như một cách ám chỉ về sự “khiếm khuyết trong trái tim”. Tại Việt Nam, tác phẩm phát hành với tên gọi Nỗi đau của người thiếu nữ, từng được chuyển thể thành kịch nói với tên Giờ của quỷ do đạo diễn Việt Linh biên kịch.

Poster phim hé mở hai tuyến truyện song song ẢNH: ĐPCC

Đại diện nhà sản xuất cho biết lý do chọn tên phim là Trái tim què quặt vì muốn giữ lại tựa gốc của tiểu thuyết, đúng tinh thần gốc của tác phẩm là ly kỳ và bí ẩn. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cho rằng rất khó để tìm được một từ ngữ nào đủ mạnh để diễn tả sự chông chênh, mất cân đối và sự khiếm khuyết trong mối quan hệ yêu đương và tính cách của con người.

Phim Trái tim què quặt do Quốc Công làm đạo diễn, dự kiến khởi chiếu vào ngày 7.11.