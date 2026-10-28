Phim AI Trung Quốc thất bại thảm hại trước tác phẩm hoạt hình 200 USD

Hôm 23.10, bộ phim Sanxingdui: Future Past bắt đầu khởi chiếu tại các rạp chiếu phim Trung Quốc và được quảng cáo là bộ phim đầu tiên hoàn toàn được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, bộ phim này đã thất bại thảm hại tại phòng vé khi chỉ thu về khoảng 181.000 USD từ hơn 10.000 rạp chiếu, tương đương với chưa đến 20 USD mỗi rạp, trong khi kinh phí sản xuất lên tới 1,5 triệu USD.

Sanxingdui: Future Past chỉ có doanh thu trung bình 20 USD cho mỗi phòng vé ẢNH: Bona Film Group

Bộ phim khoa học viễn tưởng dài 100 phút này được sản xuất bởi Bona Film Group, tưởng tượng về một tương lai nơi các hệ thống AI điều hành thế giới trước khi xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Mặc dù các nhân vật, giọng nói và bối cảnh đều được tạo ra bằng AI, nhưng dự án vẫn cần sự đóng góp của gần 100 người trong hơn hai năm.

CEO Bona Film Group Jiang Defu cho biết nhóm của ông là đơn vị đầu tiên thử nghiệm phương pháp này và đã xin giấy phép phát hành tại rạp. Tuy nhiên, mọi thứ không hề đơn giản với đoàn làm phim, ngay cả có những nỗ lực của con người dường như vẫn không đủ để thu hút khán giả.

Phim AI Trung Quốc thất bại, Hollywood cần nhìn lại

Đáng quan tâm hơn, một bộ phim hoạt hình khác mang tên Niu Lai, được thực hiện bởi một người mẹ và con trai với kinh phí chỉ khoảng 200 USD, đã tạo nên một hiện tượng trên mạng. Mặc dù không thu được lợi nhuận trong 10 ngày đầu tiên, nhưng những đoạn phim hoạt hình vụng về và diễn xuất khác thường đã giúp bộ phim này thu về gần 10 triệu USD, vượt xa thành tích của Sanxingdui: Future Past.

Kinh phí khoảng 200 USD, nhưng Niu Lai lại có doanh thu khủng, lên đến gần 10 triệu USD ẢNH: IMDb

Với những gì diễn ra tại Trung Quốc, đây có thể là một bài học dành cho các nhà làm phim tại kinh đô điện ảnh Mỹ Hollywood: không phải khán giả ghét phim do AI sản xuất, mà là nỗ lực tạo ra một bộ phim hoàn hảo bằng công nghệ không đảm bảo doanh thu phòng vé.

Thành công của Niu Lai cho thấy rằng những câu chuyện chân thực và gần gũi với con người vẫn có sức hút mạnh mẽ hơn. Hollywood có thể cần nhiều hơn những hiệu ứng hình ảnh ấn tượng, đó là cần những câu chuyện và nhân vật hấp dẫn để thu hút khán giả. Công nghệ có thể hỗ trợ trong việc sản xuất phim, nhưng không thể đảm bảo khán giả sẽ muốn xem nó.