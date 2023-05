Phim ‘Bác sĩ Cha’ có gì mà vượt kỷ lục của ‘Tầng lớp Itaewon’?

Rating Bác sĩ Cha tăng đều qua mỗi tập phim POSTER PHIM

Câu chuyện ngoại tình nhức nhối

Tập 10 Bác sĩ Cha (Doctor Cha) gây sốc khi đạt rating 18%, lập kỷ lục là tập có tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi phát sóng đến nay và cũng đưa tác phẩm trở thành bộ phim ăn khách nhất kênh cáp JTBC trong năm 2023 (tính đến ngày 17.5). Thành tích này cũng giúp Bác sĩ Cha chiếm vị trí thứ 4 của Tầng lớp Itaewon (16,5%) trên bảng xếp hạng Top phim có rating cao nhất lịch sử của JTBC.

Thậm chí, đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Dae Jin nhiều khả năng sẽ tiếp tục bùng nổ rating với loạt tình tiết dây dưa xoay quanh mối quan hệ tay ba rắc rối giữa Cha Jeong Sook (Uhm Jung Hwa), Seo In Ho (Kim Byung Chul) và Choi Seung Hee (Myung Se Bin).

Chuyện gian díu của Seo In Ho và Choi Seung Hee khiến khán giả bức xúc POSTER PHIM

Ở tập phim mới nhất, nữ chính Cha Jeong Sook bàng hoàng phát hiện chồng Seo In Ho không chỉ bí mật gian díu với nữ đồng nghiệp Choi Seung Hee quãng thời gian dài, mà cặp đôi ngoại tình này còn có con riêng là Choi Eun Seo (So Ah Rin). Các mối quan hệ đan xen trên gia tăng gấp đôi sự căng thẳng khi Cha Jeong Sook, Seo In Ho, Choi Seung Hee đang làm việc cùng một bệnh viện, riêng hai quý cô Cha Jeong Sook và Choi Seung Hee về chung một khoa.

Khai thác đề tài ngoại tình quen thuộc của dòng phim truyền hình Hàn Quốc, Bác sĩ Cha ghi dấu ấn riêng qua cách triển khai mạch phim bằng những tình huống tự nhiên, bắt đầu từ hành trình tìm lại chính mình của một người phụ nữ U.50 từng tất bật với công việc nội trợ, chăm sóc gia đình nhưng lại chỉ nhận về sự phản bội của chồng.

Nhân vật Seo In Ho hèn nhát, trăng hoa nhưng gây cười với những biểu cảm hài hước POSTER PHIM

Đặc biệt, câu chuyện "dây mơ rễ má" từ thời sinh viên của bộ ba Cha Jeong Sook, Seo In Ho, Choi Seung Hee càng đưa tác phẩm trở nên khó đoán hơn. Bởi trong mối nghiệt duyên này, Cha Jeong Sook và Choi Seung Hee đều vô tình bị cuốn vào bởi quyết định thiếu dứt khoát của Seo In Ho. Nguyên nhân là vì thời trẻ Seo In Ho đã bỏ rơi bạn gái lúc bấy giờ là Choi Seung Hee vì lỡ làm Cha Jeong Sook mang thai. Rồi gần 20 năm sau, Seo In Ho lại đi ngoại tình với Choi Seung Hee dù đã cưới Cha Jeong Sook...

Các nút thắt - mở của Bác sĩ Cha đem đến cái nhìn đa chiều về vấn nạn không chung thủy trong hôn nhân. Do đó, những chi tiết ngoại tình trong Bác sĩ Cha liên tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Ngay cả luật sư ngoài đời cũng đưa ra ý kiến, hướng giải quyết cho các nhân vật đang ở giữa cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

Phim có nhiều cảnh hài hước thú vị POSTER PHIM

Các tình huống hài hước tự nhiên

Yếu tố lớn giúp Bác sĩ Cha ăn khách chính là nhờ chuỗi tình huống dí dỏm, cài cắm khéo léo nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng vì câu chuyện ngoại tình nhức nhối. Những phân đoạn Cha Jeong Sook và Seo Jung Min (Song Ji Ho) che giấu quan hệ mẹ con ruột tại bệnh viện hay tương tác "cạnh tranh ngầm" giữa hai tình địch Seo In Ho và Roy Kim (Min Woo Hyuk)… đều khiến người xem "dở khóc dở cười".

Cộng đồng mạng đánh giá Bác sĩ Cha có nhiều cảnh hài hước vừa đủ để khán giả thấy được phản ứng, biến chuyển tâm lý và sự thay đổi tâm tình một cách chân thật của mỗi nhân vật trước những biến cố.

Nam diễn viên Kim Byung Chul nhận về nhiều lời khen POSTER PHIM

Điển hình như cách Cha Jeong Sook và Jeon So Ra (Jo Ah Ram) xóa bỏ những hiểu lầm cũng được thực hiện bằng một phân đoạn hài hước, khi cả hai trong lúc tâm sự vô tình phải tắm mưa ngay trên xe vì Jeon So Ra không nhớ cách đóng mui trần. Khán giả kỳ vọng quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tương lai này sẽ có nhiều tiến triển thú vị hơn ở các tập tiếp theo.

Ngoài ra, Bác sĩ Cha còn gây sốt với nhiều đoạn hội thoại mang tính mỉa mai đầy sâu cay, vừa bộc lộ cá tính độc đáo của nhân vật vừa đem đến sự giải trí cho khán giả.

Uhm Jung Hwa và dàn sao kỳ cựu màn ảnh Hàn Quốc

Qua 10 tập Bác sĩ Cha, diễn xuất của dàn sao Hàn kỳ cựu gồm Uhm Jung Hwa, Kim Byung Chul, Myung Se Bin, Min Woo Hyuk… đều được truyền thông lẫn khán giả đánh giá tích cực.

Uhm Jung Hwa với vai Cha Jeong Sook liên tục đứng đầu top diễn viên truyền hình Hàn Quốc hot nhất tuần

POSTER PHIM

Riêng Uhm Jung Hwa nhận "cơn mưa" lời khen với vai Cha Jeong Sook, một người phụ nữ trải qua nhiều biến cố ở tuổi U.50, song vẫn cố gắng giữ thái độ sống tích cực, quyết tâm theo đuổi đam mê vì bản thân và con cái. Trong các tập phim mới nhất, minh tinh 6X thể hiện ấn tượng cảm xúc tuyệt vọng khi biết chồng ngoại tình và có con ngoài giá thú.

Trong khi đó, Kim Byung Chul hóa thân vừa vặn thành quý ông Seo In Ho đạo đức giả, sĩ diện với thói trăng hoa và không hề thương yêu vợ con. Bằng lối diễn xuất duyên dáng, Kim Byung Chul đem đến một nhân vật phản diện đầy màu sắc và có phần quyến rũ.

Cặp đôi Seo In Ho (trái) và Jeon So Ra được yêu mến POSTER PHIM

Tương tự, Myung Se Bin cũng tinh tế khắc họa được bản tính vô liêm sỉ của tiểu tam Choi Seung Hee. Còn Min Woo Hyuk xây dựng thành công hình tượng bác sĩ Roy Kim ấm áp, chiếm cảm tình khán giả.

Ngoài ra, Bác sĩ Cha còn có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tuổi Song Ji Ho, Jo Ah Ram, Lee Seo Yeon… Phim phát sóng tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp JTBC.