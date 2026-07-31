Phim 'Chiếc kén' đổi tên, chuẩn bị ra rạp sau vụ Trương Ngọc Ánh bị bắt

Phim điện ảnh Chiếc kén từng gây chú ý khi có Trương Ngọc Ánh trong vai trò nhà sản xuất và diễn viên vừa ấn định khởi chiếu vào tháng 9.2026. Đồng thời, dự án này cũng chính thức đổi tên thành Mãi nợ một lời tạm biệt.

Theo chia sẻ, việc lựa chọn tên gọi mới không đơn thuần là sự thay đổi về mặt thương hiệu, mà phản ánh định hướng đưa bộ phim đến gần hơn với khán giả Việt thông qua một nhan đề giàu cảm xúc, gợi mở rõ nét tinh thần và thông điệp cốt lõi của tác phẩm.

Nghệ sĩ Kiều Chinh tham gia đóng phim ở tuổi 90 Ảnh: NSX

Nếu hình ảnh chiếc kén tượng trưng cho hành trình chuyển hóa của một con người sau những tổn thương và biến động, thì Mãi nợ một lời tạm biệt lại khơi gợi trực diện những day dứt về ký ức, gia đình, sự chia ly và những lời chưa kịp nói. Tên gọi mới được kỳ vọng sẽ trở thành "chìa khóa cảm xúc", giúp khán giả dễ dàng kết nối với câu chuyện ngay từ những ấn tượng đầu tiên, đồng thời phản chiếu rõ hơn giá trị nhân văn mà bộ phim muốn truyền tải.

Sau dấu ấn tại Cannes Prestige Summit 2026, bộ phim Mãi nợ một lời tạm biệt tiếp tục nối dài hành trình khi góp mặt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2026. Hai cột mốc liên tiếp giúp tác phẩm mở rộng cơ hội để bộ phim tiếp cận giới chuyên môn và cộng đồng yêu điện ảnh trong khu vực.

Vai diễn của Trương Ngọc Ánh được thay thế ra sao?

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh và Kiều Chinh trong quãng thời gian đầu quay phim Ảnh: NSX

Lấy cảm hứng từ cuộc đời của Daniel K. Winn, Mãi nợ một lời tạm biệt mở ra hành trình trưởng thành của cậu bé Daniel qua những năm tháng tuổi thơ tại Việt Nam, nơi tình cảm gia đình, đặc biệt là mối quan hệ bà cháu, trở thành sợi dây cảm xúc xuyên suốt tác phẩm. Bộ phim chạm đến những cảm xúc quen thuộc như những cuộc chia xa, tuổi thơ bị thay đổi bởi hoàn cảnh, nỗi nhớ về quê hương và người thân, cũng như khả năng con người vượt qua tổn thương để tìm thấy giá trị mới trong cuộc sống.

Trước đó, Trương Ngọc Ánh từng được giới thiệu sẽ đảm nhận một vai diễn trong phim, đồng thời còn ở vai trò nhà sản xuất. Sau khi nữ diễn viên vướng vòng lao lý, số phận của dự án được nhiều người quan tâm. Được biết, nhân vật của cô đã được thay thế bằng công nghệ AI, CGI và ADR. “Dù công nghệ có tối tân, hiện đại đến đâu thì việc tạo ra nhân vật có cảm xúc đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều, làm rất kỹ để có được vai diễn như mọi người thấy trên màn ảnh”, phía ê kíp cho hay.