Số phận phim 'Chiếc kén' sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt

Chiếc kén vừa được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV, đồng thời tham gia tranh giải hạng mục Phim châu Á cùng với 12 tác phẩm khác. Được biết đây là dự án do đạo diễn người Mỹ - Jordan Schulz cầm trịch. Phim đánh dấu sự hợp tác của công ty Trương Ngọc Ánh và ê kíp người Mỹ.

Ngoài vai trò sản xuất, Trương Ngọc Ánh còn góp mặt trong một vai diễn của phim. Tuy nhiên, hồi tháng 10.2025, việc sao nữ 7X vướng vòng lao lý được nhiều người quan tâm. Không ít khán giả tò mò về số phận của tác phẩm Chiếc kén sau vụ ồn ào của diễn viên trong phim.

Ê kíp nói về vai diễn của Trương Ngọc Ánh trong 'Chiếc kén'

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh và nghệ sĩ Kiều Chinh trong quá trình thực hiện Chiếc kén Ảnh: ĐPCC

Theo ghi nhận, trong buổi công chiếu ngày 1.7, nhân vật của Trương Ngọc Ánh trong phim được thay thế hoàn toàn bởi công nghệ AI. Ở góc chính diện, gương mặt diễn viên 7X gần như thay đổi hoàn toàn. Song ở một số góc nghiêng, nhiều người vẫn nhận ra cô.

Chia sẻ với truyền thông, phía ê kíp cho biết để có thể giới thiệu Chiếc kén tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, nhà sản xuất đã có công tác hậu kỳ nhằm hoàn thiện nhân vật cũng như câu chuyện trong phim. “Việc hoàn thiện nhân vật người mẹ, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ, phương pháp khác nhau để có nhân vật hoàn chỉnh nhất đến với khán giả”, phía ê kíp phản hồi.

Người đại diện cũng cho biết thêm đã sử dụng 3 phương pháp để tạo nên nhân vật thay thế cho vai diễn của Trương Ngọc Ánh trên màn ảnh rộng. Ngoài công nghệ AI, họ còn sử dụng CGI để hoàn thiện nhân vật và ADR để thu lại tiếng.

“Dù công nghệ có tối tân, hiện đại đến đâu thì việc tạo ra nhân vật có cảm xúc đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều, làm rất kỹ để có được vai diễn như mọi người đã thấy trên màn ảnh”, phía ê kíp cho hay.

Ê kíp phim Chiếc kén tại sự kiện khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng Ảnh: Huy Đạt

Đồng thời, đơn vị này cũng khẳng định: “Nhà sản xuất muốn tôn trọng văn hóa Việt Nam, tôn trọng nhân vật của bộ phim, không muốn vì bất cứ lý do nào làm ảnh hưởng đến tính chân thật của nhân vật đó”.

Chrysalis - Chiếc kén là dự án khắc họa bức tranh sinh động về chuyện đời của Sir Daniel K. Winn, từ những ngày thơ ấu tại Việt Nam đến khi trở thành một trong những nhà điêu khắc danh tiếng. Thông qua đó, tác phẩm khai thác những chuyện chưa kể về nghệ thuật và quyết tâm vươn lên, tạo dựng cầu nối giữa các nền văn hóa. Ngoài Trương Ngọc Ánh, phim có sự tham gia của nghệ sĩ Kiều Chinh, Samuel An, Phi Phụng, Hiếu Hiền…