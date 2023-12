Phim ‘Chúng ta phải hạnh phúc’ tập 29: Lý do thật sự khiến Kỳ muốn ly hôn?

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 28 tối qua có những diễn biến căng thẳng hơn khi Kỳ xông đến công ty của Mộc Lan chửi bới, xúc phạm sếp của chồng. Kỳ cho rằng Mộc Lan đang mồi chài đàn ông đã có gia đình và yêu cầu Bình nếu không nghỉ việc thì ly hôn. Trong lúc nóng giận vì vợ ghen tuông vô cớ, Bình đồng ý ly hôn. Và khi Bình về nhà, Kỳ đã đưa hai con đi khỏi, để lại tờ đơn ly hôn đã ký. Bình nhắn tin cho vợ thì cô nhắn lại rằng mình đã có người lo cho ba mẹ con đầy đủ. Bình buồn đời, uống rượu rồi gọi cho Lê "tồ" tâm sự.

Mộc Lan đến nhà an ủi Bình Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác của phim tập tối qua, người yêu cũ của Hòa lại tìm đến quán trà gặp anh. Lần này có Hiền ở nhà nên hai vợ chồng tiếp chuyện My. Hòa vẫn giới thiệu với vợ, My là bạn học cùng khóa. Anh lén nhắn tin cho nhóm Chuối hột đến giải vây cho mình. Vậy là Bình, Nguyệt, Lê chạy đến. Cả nhóm ai cũng biết rõ My là người yêu cũ của Hòa, chỉ có vợ Hòa là không biết. Họ nói chuyện với nhau một chút rồi My rời đi. Cả nhóm Chuối hột xì xào còn Hiền đứng từ xa nghe hết. Đến nửa đêm, cô trằn trọc vì thấy chồng cầm điện thoại nhắn tin. Hiền bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ giữa My và chồng mình…

Nhóm Chuối hột đến nhà Bình và sỉ vả Mộc Lan Chụp màn hình

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 28 còn có diễn biến Lê "tồ" mỗi ngày luôn đợi người đàn ông tên Hoài đến tiệm của mình. Hoài vẫn đến và ngồi vẽ, có khi là tranh, có khi là vẽ cả cô chủ.

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 29 tối nay 20.12 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy biết Bình đang buồn nên Mộc Lan đến nhà để thăm và an ủi anh. Đúng lúc ấy, nhóm Chuối hột kéo đến, vậy là Lê "tồ" chửi "chị đẹp" Mộc Lan hơi nặng. Mộc Lan chỉ giải thích là mọi người hiểu lầm rồi ra về.

Kỳ không muốn quay về vì cô chọn đại gia Chụp màn hình

Ở một tình tiết khác, Bình hẹn gặp Kỳ để xin lỗi, muốn vợ con quay về và Kỳ cho anh cơ hội. Nhưng Kỳ vẫn khăng khăng cho rằng Bình đã phản bội mình và tuyên bố đã có người khác khiến Bình rất sốc.

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 29: Kỳ viện cớ để đến với đại gia nhiều tiền?