Phim ‘Chúng ta phải hạnh phúc’ tập 32: Tình cũ ‘tung chiêu’ khiến Hòa sập bẫy

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 31 có nhiều nội dung thú vị hơn khi My giả vờ hẹn Hòa đến quán cà phê gần bờ sông rồi nhắn tin cho Hiền. Nhưng khi Hiền vừa tới, Hòa bị người yêu cũ ôm hôn. Mục đích của My là muốn vợ Hòa nhìn thấy cảnh đấy. Và cái kết là Hòa bị vợ cho "ăn tát" khi về nhà mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tình cũ đòi tự tử khiến Hòa xiêu lòng Chụp màn hình

Trong tập phim tối qua cũng hé lộ cái kết dành cho Kỳ khi đại gia Hải bắt đầu ruồng rẫy cô, thậm chí không cho hai đứa con của Kỳ ra khỏi nhà trừ lúc đi học hoặc được Hải đón đi chơi. Vì vị đại gia này không muốn mang tiếng là đang bao nuôi tình nhân, sợ hàng xóm dòm ngó. Còn Kỳ bắt đầu nhận ra mình như "thân tầm gửi", sống kiểu phụ thuộc, tủi nhục. Trong khi đó Bình đã trở lại công ty của Mộc Lan để làm việc trong trạng thái tốt hơn.

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 31 còn hé lộ những diễn biến liên quan đến gia đình Nguyệt. Con trai của Nguyệt dù chỉ học cấp hai nhưng có mối tình học trò với cô bé cùng lớp nên hay về nhà trễ. Nguyệt lúc nào cũng mắng nhiếc con trai rất lớn tiếng khiến mẹ chồng không hài lòng vì cho rằng con dâu không biết cách dạy con.

Hiền sốc khi nghe chồng thú nhận Chụp màn hình

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 32 tối nay lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những tình tiết căng thẳng khi tình cũ tiếp tục tung chiêu đòi nhảy sông tự tử khiến Hòa xiêu lòng rồi ôm hôn My và Nguyệt tình cờ đi ngang nhìn thấy. Còn Hiền sau khi nghe chồng thú nhận thì sốc quá ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Lê "tồ" giả vờ không nhận ra Hoài

Chụp màn hình

Một cảnh trong tập này cho thấy Lê "tồ" đã có tình cảm với Hoài nhưng vẫn làm ra vẻ anh chỉ là một vị khách. Nên trong tập này, cô giả vờ không nhận ra Hoài khiến anh hoang mang…

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 32: Hiền sẽ ly hôn với chồng?