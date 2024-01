Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 38 tối qua có những diễn biến cho thấy cuối cùng Kỳ không chịu nổi cảnh sống với đại gia Hải khi anh này xem cô như món đồ chơi nên đã để lại thư cho Hải rồi rời khỏi nhà.

Ông Bạc yêu cầu Hiền nên để chồng kiếm con bên ngoài Chụp màn hình

Trong một tình tiết khác có diễn biến bất ngờ là Hiền đã quay về lại với Hòa. Hai vợ chồng đang ngồi uống trà với nhau thì bố của Hòa gọi điện bắt con trai ra khách sạn nói chuyện. Đến phòng khách sạn thì có cả My ở đó. Ông Bạc cho rằng biết hai đứa còn tình cảm với nhau nên ông muốn Hòa kết nối lại với My để có một đứa cháu. Vì My tự nguyện, sau đó sẽ rời đi.

Trong lúc Hòa đang rối bời thì ông Bạc chạy vội ra, khóa cửa phòng. Còn My mở lại đoạn ghi âm mà Hòa từng nói những lời nhớ nhung khi cô đi du học để mồi chài, khơi gợi lại cảm xúc của anh và cũng thể hiện mong muốn sinh con cho Hòa mà không cần ràng buộc gì.

Kỳ phát hiện con trai bị sốt lúc nửa đêm Chụp màn hình

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 39 tối nay 11.1 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những tình tiết hấp dẫn hơn khi ông Bạc đến thẳng quán trà gặp con dâu để khuyên Hiền nên để Hòa kiếm con bên ngoài vì ông cần cháu nối dõi. Hiền nghe đến đây bật khóc. Đúng lúc mẹ của Hiền vừa từ quê lên thấy con gái khóc nên đã lao vào đánh chửi ông Bạc.

Con gái phát hiện Nguyệt nghiện game Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác của phim cho thấy hình như Kỳ đã lén dẫn hai con về ở chung phòng trọ với mình. Giữa đêm phát hiện con trai sốt nên Kỳ dặn con gái ở nhà khóa cửa kỹ lại còn cô ẵm bé Khang vào bệnh viện. Tại nhà Nguyệt, con gái phát hiện nồi chè bị cháy trên bếp còn mẹ đang mải mê chơi game trong phòng. Bé Tú cảnh báo mẹ đây là loại game rất nguy hiểm, nhiều người bị ám ảnh đến chết khi chơi.

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 39: Hòa chấp nhận để tình cũ sinh con?