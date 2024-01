Phim ‘Chúng ta phải hạnh phúc’ tập 40: Lê ‘tồ’ chọn chia tay ‘crush’?

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 39 tối qua có những diễn biến cho thấy Kỳ thuê phòng trọ để ở nên thỉnh thoảng đón hai con qua chơi rồi ở lại. Còn Bình nghĩ vợ cũ vẫn đang sống ở nhà đại gia. Giữa đêm, bé Khang bị sốt nên Kỳ đưa con trai vào bệnh viện, để con gái ở nhà. Bé Thiên Anh sợ sấm chớp nên nhờ chủ nhà trọ gọi điện cho Bình đến. Bình đưa con gái vào bệnh viện thăm bé Khang. Lúc này, bé Thiên Anh cứ đòi cả nhà về sống chung với nhau mà không biết rằng bố mẹ đã ly hôn.

Lê sẽ chia tay Hoài vì anh không dứt khoát trong tình cảm? Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác của phim có thể thấy dù tình cũ mồi chài nhưng Hòa vẫn không chấp nhận nên phá cửa chạy ra ngoài rồi về nhà. Đúng lúc này, bố của Hòa đang cãi nhau với mẹ của Hiền xong vội vã rời đi. Bà Tình sau đó đã nói thẳng với con rể là nếu không giải quyết êm xuôi chuyện này, bà sẽ đưa Hiền về lại quê chứ không chấp nhận suy nghĩ của ông Bạc. Sau đó, Hòa nói chuyện với vợ và khẳng định chuyện với My chỉ là quá khứ và nếu con không phải do Hiền sinh ra thì với anh không quan trọng chuyện con cái nữa.

Hiền luôn tỏ ra hiểu chuyện và thông cảm nên luôn được chồng nể trọng Chụp màn hình

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 40 tối nay 12.1 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Hiền luôn tỏ ra là người vợ hiểu chuyện nên càng khiến Hòa nể trọng. Vợ chồng họ lại vui vẻ bên nhau. Hiền nấu cháo để Hòa đem vào bệnh viện cho bé Khang, con trai Bình.

Một diễn biến phim ở tập tối nay cũng hé lộ rất có thể Lê "tồ" sẽ chia tay Hoài vì có vẻ anh không cho cô câu trả lời là chọn vợ hay Lê. Dù Hoài đang sống ly thân nhưng anh vẫn không dứt khoát trong khi Lê không muốn mình trở thành "người tình trong bóng đêm".

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 40: Lê sẽ chọn chia tay "crush"?