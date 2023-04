Phim có mỹ nam Hứa Quang Hán bùng nổ phòng vé Đài Loan

Hiện tượng bùng nổ phòng vé Đài Loan nửa đầu 2023

Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà là phim hài đầu tiên của Hứa Quang Hán BTC

Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà là tác phẩm điện ảnh Đài Loan chính thức ra mắt vào đầu năm 2023. Nội dung phim được bắt đầu bằng cuộc minh hôn (đám cưới ma) đầy oái ăm giữa cảnh sát "trai thẳng như thép" Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) và "chàng gay xấu số" Mao Mao (Lâm Bách Hoành). Định mệnh khiến họ buộc phải liên kết cùng nhau, dẫn đến loạt tình huống đầy tiếng cười và nước mắt. Họ đồng hành với nhau xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ triệt phá đường dây ma túy cũng như tìm hiểu về cái chết bí ẩn của hồn ma Mao Mao.

Kịch bản Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng đoạt giải nhất Dã Thảo Kế Hoa - Giải kịch bản có câu chuyện sáng tạo hay nhất dành cho biên kịch trẻ. Năm 2020, kịch bản giành giải nhất Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon. Với nội dung sáng tạo cùng dàn diễn viên thực lực hàng đầu xứ Đài, bộ phim nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công với thành tích doanh thu "khủng" trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2023. Cụ thể, tác phẩm thu về gần hơn 300 triệu đài tệ (hơn 230 tỉ đồng), vào top 8 những bộ phim điện ảnh Đài Loan có doanh thu nội địa cao nhất.

Hứa Quang Hán có nhiều pha hành động gay cấn cùng màn "khoe" body 6 múi BTC

Không chỉ dừng lại ở quê nhà, tính đến thời điểm hiện tại, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà chính thức được công chiếu tại 4 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trong khu vực châu Á bao gồm Campuchia, Singapore, Việt Nam và Hồng Kông. Ở mỗi thị trường, bộ phim đều nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Chia sẻ về "đứa con tinh thần" của mình, đạo diễn Trịnh Vĩnh Hào cho biết: "Tôi luôn hy vọng sẽ mang đến một tầm nhìn khác cho nền điện ảnh Đài Loan. Ngoài nguồn gốc câu chuyện tình cảm gia đình và cộng đồng LGBT, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà là một bước đột phá mới của bản thân tôi khi khai thác những pha hành động đấu súng... Tôi luôn luôn thử thách bản thân mình mỗi ngày để những tác phẩm nghệ thuật của mình gây ấn tượng với đông đảo khán giả và khiến họ hài lòng".

Ngoài ra, sự thành công của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên thực lực hàng đầu xứ Đài có thể kể đến như Hứa Quang Hán, Lâm Bách Hoành, Vương Tịnh... Họ đều là những gương mặt có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng cùng nhiều thành tích giải thưởng nổi bật. Năm 2020, Hứa Quang Hán từng xuất sắc nhận giải Nam diễn viên nổi tiếng của năm tại giải thưởng Kim Cốt Đóa. Năm 2016, giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về Lâm Bách Hoành tại lễ trao giải Kim Mã. Với sự nghiệp và danh tiếng ngày càng thăng hạng, bóng hồng của bộ phim - Vương Tịnh khẳng định mình là một trong những nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất Đài Loan ở tuổi 24.

Màn tái xuất của mỹ nam hàng đầu xứ Đài - Hứa Quang Hán

Nam thần xứ Đài khiến khán giả "cười ra nước mắt" với loạt tình huống "khó đỡ" BTC

Sự thành công của tác phẩm điện ảnh Muốn gặp anh vừa qua đã bảo chứng cho sức hút của mỹ nam Hứa Quang Hán tại Việt Nam. Khuôn mặt điển trai cùng khả năng diễn xuất linh hoạt khi hóa thân vào các nhân vật đa dạng là yếu tố tạo nên sức hút của Hứa Quang Hán. Ở thời điểm hiện tại, anh là ngôi sao Đài Loan hàng đầu tại Việt Nam với lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Đến với Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà, Hứa Quang Hán rũ bỏ hình tượng nam thần u sầu để hóa thân vào vai diễn hài hước đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Được chắp bút bởi biên kịch - đạo diễn Trịnh Vĩnh Hào, vốn nổi tiếng với những tác phẩm điện ảnh có tiếng vang cùng bề dày thành tựu to lớn. Năm 2008, với phim ngắn đầu tay You Are Not Alone, anh giành được giải Phim dành cho sinh viên châu Á xuất sắc của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Nam Đài Loan. Sau đó, phim giả tưởng The Death of a Security Guard (2015) xuất sắc đoạt giải Phim ngắn hay nhất tại giải Kim Mã lần thứ 52. The Tag-Along, tác phẩm điện ảnh kinh dị đầu tiên đạt được thành công lớn về doanh thu phòng vé, thu về 85 triệu Đài tệ (hơn 65 tỉ đồng) và trở thành phim kinh dị Đài Loan có doanh thu cao nhất cho đến nay.

Buổi chiếu sớm của phim tại Việt Nam "cháy vé" trong thời gian ngắn BTC

Ngay khi những thông báo đầu tiên về thời gian công chiếu tại thị trường Việt Nam, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà đã tạo nên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng khán giả Việt. Đặc biệt, buổi chiếu sớm dành cho người hâm mộ của phim tại cụm rạp phát hành chính thức ghi nhận kỷ lục "cháy vé" toàn bộ gần 1.000 vé trong vòng 24 giờ, kể cả khi phim chưa chính thức mở bán vé. Điều này chứng tỏ sức hút không thể phủ nhận của Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà tại Việt Nam.

Với xu hướng giải trí hiện nay, phần lớn khán giả ưa chuộng những bộ phim với thể loại tình cảm - hài. Ở Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà, nội dung phim có phần mới lạ khi khai thác đề tài minh hôn kinh dị, độc đáo kết hợp với thể loại trinh thám, hành động. Bên cạnh đó, bộ phim còn mang đến khán giả nhiều cung bậc cảm xúc từ nụ cười đến nước mắt bởi những câu chuyện ấm áp về tình thân. Bên cạnh đề tài điều tra, trinh thám, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà còn lồng ghép tinh tế yếu tố LGBT và truyền tải thành công những thông điệp đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. Phim chính thức công chiếu toàn quốc vào ngày 7.4.2023.