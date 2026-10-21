Phim có Nhật Kim Anh thông báo 'nóng'

Theo định hướng của ê kíp, quãng thời gian bổ sung sẽ được dành cho việc tiếp tục hoàn thiện bản phim, nhằm mang đến trải nghiệm chỉn chu hơn khi tác phẩm đến với khán giả. Đại diện ê kíp chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Mẹ mìn khi ra mắt có thể truyền tải trọn vẹn nhất tinh thần và cảm xúc mà bộ phim hướng đến. Việc điều chỉnh lịch khởi chiếu là cơ hội để ê kíp tiếp tục hoàn thiện bản phim, từ những yếu tố kinh dị, tâm linh đến chiều sâu tâm lý của các nhân vật. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ thỏa mãn khi bước vào thế giới Mẹ mìn và đồng cảm với những câu chuyện tình thân được gửi gắm phía sau”.

Hình ảnh của Nhật Kim Anh trong phim điện ảnh Mẹ mìn. Theo nữ diễn viên, chính kịch bản là yếu tố thuyết phục cô tham gia Ảnh: NSX

Không chỉ khai thác thế giới ma mị xoay quanh Mẹ mìn và trò chơi điều ước đầy cám dỗ, bộ phim còn mở ra những lát cắt về bi kịch gia đình, khát vọng đổi đời và hệ quả của những lựa chọn cá nhân. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên như Nhật Kim Anh, Minh Hằng, Khương Lê, Rima Thanh Vy…

Nhật Kim Anh nói về màn tái xuất sau 3 năm

Là một trong những nhân vật được khán giả quan tâm, vai diễn của Nhật Kim Anh trong Mẹ mìn chính thức được hé lộ, mở ra tuyến truyện giàu cảm xúc bên cạnh màu sắc kinh dị, tâm linh. Nữ diễn viên đảm nhận vai Hạnh, một người mẹ phải đối diện với nhiều vết sẹo tâm lý và biến cố trong gia đình. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Nhật Kim Anh sau 3 năm.

Chia sẻ về lý do quyết định tái xuất để góp mặt trong dự án, Nhật Kim Anh cho biết cô từng nhận được nhiều lời mời nhưng vẫn chờ đợi một kịch bản đủ sức thuyết phục. “Đến khi đọc kịch bản này thì tôi thật sự bị thuyết phục. Bởi lẽ tên phim cũng là một thứ khiến Kim Anh tò mò”, nữ diễn viên 8X chia sẻ.

Tái xuất màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng, màn kết hợp giữa Nhật Kim Anh và Khương Lê khiến khán giả tò mò Ảnh: NSX

Đặc biệt, vai Hạnh mang đến cho cô cơ hội khám phá những giằng xé nội tâm phức tạp của một người mẹ, với nhiều cung bậc cảm xúc và những tổn thương khó giãi bày. “Đây là nhân vật người mẹ mà tôi rất thương và vô cùng tâm huyết trong lần trở lại”, Nhật Kim Anh tiết lộ.

Qua những hình ảnh được hé lộ, nhân vật không chỉ đối diện với những tổn thương của bản thân mà còn phải xoay xở giữa tình thương dành cho con và những hệ lụy từ quá khứ. Với kinh nghiệm đảm nhận các vai diễn giàu cảm xúc, Nhật Kim Anh được kỳ vọng sẽ khắc họa thuyết phục những mâu thuẫn bên trong Hạnh, mang đến hình tượng người mẹ lấy đi nước mắt của khán giả.

Nhật Kim Anh cũng dành lời khen cho bạn diễn Khương Lê khi có dịp cộng tác chung trong tác phẩm lần này. Cô nói: “Khương Lê là một diễn viên trẻ, tuy chưa có nhiều vai diễn nhưng tôi thấy kỹ năng diễn xuất của bạn vô cùng chuyên nghiệp và bạn có tâm với nghề”.