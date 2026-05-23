Phim có Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương chiếu tại Việt Nam

Hữu Tín
23/05/2026 21:12 GMT+7

Bộ phim huyền thoại 'Yên Chi Khâu' sẽ lần đầu tiên khởi chiếu tại Việt Nam, mang mối tình sầu muộn của cặp tri kỷ lừng danh Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương hội ngộ khán giả.

Sau gần 40 năm kể từ ngày ra mắt và gây chấn động xứ Cảng Thơm, bộ phim kinh điển Yên Chi Khâu (1987) với sự góp mặt của cặp đôi huyền thoại Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lý Bích Hoa dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài hoa Quan Cẩm Bằng, tác phẩm từng càn quét các giải thưởng lớn như Kim Tượng, Á Thái và thắng 3 giải Kim Mã của Đài Loan. Phim đạt doanh thu kỷ lục hơn 17 triệu đô la Hồng Kông thời bấy giờ.

Chuyện phim lấy bối cảnh giữa những tửu lầu xa hoa của Hồng Kông thập niên 1930, xoay quanh mối tình cách biệt giai cấp giữa chàng thiếu gia Trần Chấn Bang (Thập nhị thiếu) và nàng kỹ nữ thanh lâu Như Hoa. Bị gia đình cấm đoán, họ chọn cách cùng tự sát bằng thuốc độc để được bên nhau ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, linh hồn Như Hoa không thể siêu thoát, nàng lang thang dưới trần gian hơn 40 năm để tìm người tình, để rồi vô tình kéo một cặp đôi trẻ thời hiện đại vào hành trình truy tìm một bí mật bội ước đầy sầu muộn.

Yên Chi Khâu sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 12.6

Mai Diễm Phương làm mọi cách để đóng cặp với Trương Quốc Vinh

Yên Chi Khâu là một bộ phim xuất sắc vào top 100 tác phẩm điện ảnh Hoa ngữ hay nhất mọi thời đại. Ít ai biết rằng vai diễn Thập nhị thiếu kinh điển vốn ban đầu không thuộc về Trương Quốc Vinh và suýt chút nữa đã bị hủy bỏ nếu không có sự hy sinh của Mai Diễm Phương.

Khi dự án khởi động, ba diễn viên chính ban đầu đều lần lượt bỏ vai do kịch bản sửa đổi nhiều lần, duy nhất Mai Diễm Phương kiên quyết ở lại vì quá yêu nhân vật Như Hoa. Nhận thấy vai Thập nhị thiếu không ai có thể hợp hơn Trương Quốc Vinh, nhưng ngặt nỗi anh lại thuộc công ty đối thủ Tân Nghệ Thành, "bách biến thiên hậu" đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô chấp nhận đề nghị đóng không công một bộ phim cho công ty đối thủ để đổi lấy sự tự do cho Trương Quốc Vinh sang hãng Gia Hòa hợp tác cùng mình.

Mối tình với Thập nhị thiếu làm Như Hoa nặng lòng cả nửa thế kỷ, mang theo xuống cửu tuyền

Sự ăn ý của họ trên phim trường đã khiến đạo diễn Quan Cẩm Bằng vô cùng kinh ngạc. Vị đạo diễn xuất sắc nhớ lại: "Tuần đầu tiên bấm máy, tôi cảm nhận kinh nghiệm trình diễn sân khấu từ nhỏ đã tạo nền tảng tốt thế nào cho Mai Diễm Phương. Cô ấy diễn đầy lửa, làm nhân vật Như Hoa sống động".

Ban đầu, vai của Trương Quốc Vinh có rất ít đất diễn và chỉ cần quay trong 10 ngày. Nhưng ngay khi tài tử khoác lên mình bộ cổ phục, cả đoàn phim đều ngỡ ngàng như thấy Thập nhị thiếu bước ra từ trang sách. Đạo diễn lập tức sửa kịch bản, tăng gấp đôi thời lượng của anh lên thành hơn 20 ngày quay. Chính ánh mắt biết nói và sự tiết chế các cảnh nóng của hai ngôi sao đã tạo nên một mối tình đầy nhục cảm, ma mị nhưng cũng vô cùng chân thực.

Chuyện chưa kể về Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương

Tình cảm giữa Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương từ lâu đã vượt qua ranh giới bạn bè thông thường. Trong một buổi đại nhạc hội, khi Mai Diễm Phương nghẹn ngào nói: "Em nghĩ rằng Trương Quốc Vinh là người bạn duy nhất của em", tài tử họ Trương đã lập tức ngắt lời để khẳng định: "Em có rất nhiều bạn bè, còn anh là người thân của em". Câu nói ấy thể hiện sự gắn kết bền chặt như ruột thịt của hai ngôi sao.

Tình thân ấy sâu đậm đến mức Trương Quốc Vinh từng nửa đùa nửa thật trao cho bạn thân một lời hẹn ước: "Hãy nhớ, em đã nói rằng nếu đến năm 40 tuổi mà em vẫn chưa lấy ai thì em sẽ lấy anh đấy nhé. Anh không mong đến ngày đó đâu".

Thế nhưng, số phận trớ trêu đã biến lời hẹn ước tuổi 40 thành một định mệnh đầy nghiệt ngã. Đúng vào năm Mai Diễm Phương bước sang tuổi 40 (năm 2003), Trương Quốc Vinh vì căn bệnh trầm cảm dày vò đã gieo mình tự vẫn từ tầng 24 của một khách sạn. Chưa đầy 9 tháng sau, người hâm mộ Hồng Kông lại phải gánh chịu thêm một mất mát đau đớn khi Mai Diễm Phương cũng trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác.

Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn chẳng thể nguôi ngoai được 2 mất mát to lớn của làng giải trí Hong Kong

Dù cả hai đều ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và mang theo những nỗi sầu muộn riêng tư nhưng đối với những khán giả yêu mến họ, việc Yên Chi Khâu tái xuất trên màn ảnh rộng chính là cơ hội để người hâm mộ một lần nữa được sống lại cùng những thước phim bất hủ, nơi tài năng và hào quang của họ sẽ còn mãi vẹn nguyên theo năm tháng.

Vương Tổ Hiền tưởng nhớ 23 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh

Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền vừa đăng tải đoạn video đầy cảm xúc để tưởng niệm cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh, gợi lại những ký ức sâu đậm về các vai diễn kinh điển của cả hai, Kbizoom đưa tin ngày 1.4.

