Phim có Việt Hương, Hồng Đào liên tiếp dẫn đầu phòng vé

Phim 'Cục vàng của ngoại' vượt mốc 60 tỉ đồng

Phim Cục vàng của ngoại vượt mốc 60 tỉ đồng sau 10 ngày công chiếu Ảnh: ĐPCC

Theo số liệu từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần qua, Cục vàng của ngoại đã thu thêm gần 14 tỉ đồng, trung bình mỗi ngày mang về hơn 4 tỉ đồng, với hơn 150.000 vé được bán ra từ khoảng 6.500 suất chiếu. So với tuần trước, doanh thu, lượng vé và suất chiếu đều giảm nhẹ, song bộ phim vẫn duy trì sức hút ổn định. Tính đến trưa 27.10, phim của Khương Ngọc đã vượt mốc 60 tỉ đồng sau 10 ngày công chiếu. Hiện bộ phim vẫn đang được chiếu dày đặc, với khoảng 2.500 suất mỗi ngày, áp đảo các đối thủ cùng thời điểm.

Những ngày qua, ê kíp Cục vàng của ngoại tích cực tham gia các hoạt động quảng bá như cinetour, phỏng vấn, gặp gỡ khán giả tại rạp… giúp bộ phim duy trì độ nóng và tạo sự gắn kết giữa dàn diễn viên với công chúng.

Với tình thế hiện tại, phim mới của Khương Ngọc khó vượt qua doanh thu 113 tỉ đồng của bộ phim Chị dâu trước đó Ảnh: ĐPCC

So với Chị dâu, bộ phim trước từng giúp đạo diễn Khương Ngọc cán mốc 113 tỉ đồng doanh thu, Cục vàng của ngoại là dự án được anh đầu tư kỹ lưỡng hơn cả về kịch bản, dàn diễn viên lẫn chiến lược quảng bá. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của dòng phim gia đình mang đậm dấu ấn Khương Ngọc. Tuy nhiên, sau 10 ngày công chiếu, Cục vàng của ngoại hiện đạt hơn 60 tỉ đồng, trong khi Chị dâu ở cùng thời điểm từng vượt mốc 70 tỉ đồng. Khoảng cách này cho thấy sức nóng của dự án mới có phần chậm hơn, dù vẫn duy trì được doanh thu ổn định.

Phim Cục vàng của ngoại quy tụ dàn diễn viên như NSƯT Hữu Châu, Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải... Điểm mạnh của phim nằm ở sự chân thật. Khương Ngọc không sa đà vào triết lý nặng nề mà kể chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên. Nhiều chi tiết đời thường như tiếng cằn nhằn của người bà, bữa cơm đơn sơ hay những khoảnh khắc yêu thương vụng về khiến khán giả xúc động. Không ít người xem chia sẻ họ "thấy hình ảnh của chính gia đình mình" trong bộ phim.

Tuy nhiên, việc đạo diễn cố gắng lồng ghép nhiều tuyến nhân vật trong cùng khu xóm lại khiến mạch phim có phần dàn trải. Một số mối quan hệ như giữa bà Hậu và con gái Thương (Băng Di thủ vai) hay giữa bà Khanh và Diễm (Lê Khánh), chưa tạo được những cao trào cảm xúc mạnh. Dù có thể đây là dụng ý nghệ thuật nhằm phản ánh khoảng cách giữa các thế hệ, song điều này cũng khiến khán giả khó đồng cảm trọn vẹn.

Hạ nhiệt phòng vé với dòng phim kinh dị và ngoại nhập

Phim có nghệ sĩ Thanh Hằng, diễn viên Vân Trang, Quang Tuấn... cũng gặp khó vì dòng phim kinh dị Việt đã "hạ nhiệt" ở phòng vé Ảnh: ĐPCC

Trong tháng 10, dự án Nhà ma xó của đạo diễn Trương Dũng – tác phẩm kinh dị được kỳ vọng sẽ "thổi làn gió mới" cho phòng vé Việt – lại có màn khởi đầu khá khiêm tốn. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim chỉ thu về hơn 8 tỉ đồng trong tuần đầu ra mắt, với khoảng 100.000 vé được bán ra từ 4.326 suất chiếu. Sau hơn một tuần trình chiếu, tổng doanh thu của Nhà ma xó hiện dừng lại ở mức 11 tỉ đồng, kém xa so với đối thủ Cục vàng của ngoại đang dẫn đầu thị trường. Phim khai thác đề tài kinh dị – tâm linh, vốn được xem là "mùa khó" của điện ảnh Việt thời gian gần đây. Thực tế, trước đó nhiều tác phẩm cùng thể loại như Đồi hành xác, Khế ước bán dâu hay Cô dâu ma đều phải sớm rời rạp vì doanh thu thấp. Vì thế với doanh thu hiện tại Nhà ma xó khó lòng đạt được thành tích tốt như mong đợi.

Bên cạnh đó, các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng phòng vé tuần qua thuộc về những cái tên quen thuộc. Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng tiếp tục giữ vị trí thứ ba với 2,6 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu sau ba tuần công chiếu lên hơn 80 tỉ đồng. Tử chiến trên không xếp thứ tư, thu thêm gần 2 tỉ đồng và đang tiến sát cột mốc 250 tỉ đồng trước khi rời rạp. Ở vị trí thứ năm là Điện thoại đen 2, dù mới ra mắt với các suất chiếu sớm vẫn kịp bỏ túi 1,3 tỉ đồng.

Tuần cuối tháng 10, rạp chiếu Việt sẽ đón loạt phim mới ra mắt gồm Cải mả, Phá đám sinh nhật mẹ, Bịt mắt bắt nai cùng phim ngoại Bí mật sau bữa tiệc. Tuy nhiên, theo đánh giá của Box Office Vietnam, với tình hình thị trường hiện tại, các phim mới ra rạp khó đạt được doanh thu đột phá. Dòng phim ngoại nhập cũng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua sức hút của phim Việt, vốn đang chiếm ưu thế nhờ chất lượng nội dung và hiệu ứng truyền thông tích cực thời gian qua.

Đại diện Box Office Vietnam cho biết thêm, những tháng gần đây khán giả trong nước đã được thưởng thức nhiều tác phẩm Việt chất lượng cao, từ đó tiêu chí lựa chọn phim của họ cũng trở nên "khó tính" hơn. Bên cạnh yếu tố thị hiếu, thời tiết mưa nhiều ở khu vực phía nam và miền Trung trong giai đoạn cuối năm cũng khiến khán giả ngại đến rạp, ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu chung của nhiều bộ phim.