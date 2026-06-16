Phim 'Công lý của đức vua' tái hiện thảm án Lệ Chi Viên

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết sẽ quay lại điện ảnh với bộ phim Công lý của đức vua. Bộ phim sẽ khai thác một trong những vụ án nổi tiếng trong lịch sử: thảm án Lệ Chi Viên, vụ án liên quan đến đại danh thần Nguyễn Trãi.

Chân dung Nguyễn Trãi, vị Hành khiển từng mắng quan tham ẢNH: TRANH TƯ LIỆU

Mặc dù vậy, thông tin dự án cho biết tác phẩm Công lý của đức vua sẽ không chỉ "khoanh vùng" trong phạm vi vụ án mà còn mở rộng tới triều đại của vua Lê Thánh Tông. Theo đó, kịch bản phim sẽ đi từ bi kịch của Nguyễn Trãi đến tinh thần pháp trị thời Hồng Đức, thời kỳ vua Lê Thánh Tông chỉ đạo biên soạn bộ luật Hồng Đức. Đây là bộ luật được đánh giá là tiến bộ nổi bật trong số các bộ luật thời phong kiến Việt Nam.

Công lý của đức vua có thời gian phát triển kịch bản nhiều năm. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết dù không phải tác giả kịch bản, ông đã theo dõi việc phát triển kịch bản trong 3 năm liền. Phim Công lý của đức vua sẽ ghi hình tại Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hà Nội. Dự kiến bấm máy tháng 10.2027, Công lý của đức vua sẽ ra mắt khán giả đúng dịp Đại lễ 2.9.2028.

Công lý của đức vua tôn vinh lịch sử và tinh thần pháp luật

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết vụ án Lệ Chi Viên có thể chiếm đến 35% thời lượng phim Công lý của đức vua. Bộ phim sẽ có câu chuyện điều tra với tinh thần pháp luật "suy đoán vô tội". "Thời kỳ của mình, vua Lê Thánh Tông ra lệnh minh oan là minh oan nhưng việc xét một vụ án minh oan để thần dân khâm phục chắc chắn phải có lý do", đạo diễn Lương Đình Dũng nói.

Đạo diễn Lương Đình Dũng ẢNH: NVCC

Bộ phim cũng sẽ sử dụng cả tư liệu chính sử lẫn ngoài chính sử. Đạo diễn bày tỏ: "Chúng ta có một kho tàng lịch sử hào hùng với những con người vĩ đại đã đổ máu xương để gìn giữ non sông. Trách nhiệm của tôi, của điện ảnh, là phải kể những câu chuyện ấy một cách xứng đáng, để cả thế giới biết dân tộc Việt Nam là ai".

Trong mạch kể chuyện Công lý của đức vua, vì thế, có việc tái hiện chân dung Nguyễn Trãi với tư tưởng thân dân, trí tuệ văn hóa kiệt xuất. Vua Lê Thánh Tông được xây dựng từ những cuộc đấu trí mưu lược, hành trình cải cách của một vị minh quân với nội tâm đầy phức tạp giữa lý tưởng và thực tế triều chính.

Đạo diễn Lương Đình Dũng nói: "Phim là thể loại chiến tranh, hành động và chính kịch. Vụ án chiếm đến 35-40%. Dù nhiều đoạn thiên về điều tra, nhưng vua Lê Thánh Tông còn có những góc nhìn khác, chẳng hạn tinh hoa bản chất thiên về điều tra. Nhưng ngoài ra vua Lê Thánh Tông còn có những góc nhìn khác như sự dũng cảm, tinh thần nhân đạo".

Lương Đình Dũng là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất có hơn 20 năm gắn bó với màn ảnh Việt. Ông có 2 phim được chọn đại diện Việt Nam dự Oscar là Cha cõng con (2017) và 578: Phát đạn của kẻ điên (2022). Đạo diễn cũng có phim được đề cử và vinh danh tại hơn 20 giải thưởng trong nước lẫn quốc tế.

Đạo diễn cũng cho biết Công lý của đức vua là tác phẩm có quy mô sản xuất lớn nhất trong sự nghiệp của mình.