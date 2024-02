Phim 'Cu li không bao giờ khóc' của Phạm Ngọc Lân đoạt giải tại LHP Berlin 2024

Nhiều tác phẩm nghệ thuật bị các cường quốc phương Tây cướp phá vào thế kỷ 19 đã khơi dậy sự suy ngẫm về di sản của chủ nghĩa thực dân được mô tả trong Dahomey đoạt giải cao nhất tại LHP Berlin (Đức) diễn ra vào tối 24.2.

Đạo diễn Mati Diop (trái) nhận giải Gấu vàng LHP Berlin 2024 REUTERS

Các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra trước khi chúng bị một đại tá Pháp cướp trong cuộc chinh phục Benin vào năm 1892, được đưa từ Paris về Benin.

Nhà làm phim Mati Diop nói về giải thưởng: "Đây là cơ hội để làm sáng tỏ một câu chuyện còn quá ít người biết đến. Một thực tế là Pháp đang làm mọi cách để che đậy, xác định đó là thứ cần phải loại bỏ".

Giải Gấu bạc thuộc về A Traveler's Needs của đạo diễn Hong Sang-soo. Giải phim tài liệu hay nhất thuộc về bộ phim Israel-Palestine No Other Land, kể về cuộc đấu tranh của nhà làm phim Basel Adra để bảo tồn ngôi làng ở Bờ Tây của mình khi những người định cư Israel xâm chiếm.

Đoàn phim 'Cu li không bao giờ khóc' tại LHP Berlin BERLINALE

Cu li không bao giờ khóc (Culi never cries) của Phạm Ngọc Lân thắng giải Phim đầu tay xuất sắc LHP Berlin. Phim do Phạm Ngọc Lân đạo diễn nằm trong hạng mục Panorama - trình chiếu những bộ phim đặc sắc mang phong cách độc đáo, giới thiệu những nhà làm phim trẻ tại LHP Berlin 2024. Dàn diễn viên gồm NSND Minh Châu, Hà Phương, Xuân An, Hoàng Hà... kể về một người phụ nữ trung niên tên Nguyện (NSND Minh Châu thủ vai) từng kết hôn cùng một người Đức khi ông sang Việt Nam làm chuyên gia thủy điện.