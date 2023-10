Phim 'Đất rừng phương Nam' cán mốc 100 tỉ đồng, Trấn Thành chính thức có lãi

Tạo hình bác Ba Phi của Trấn Thành trong phim Đất rừng phương Nam. Bộ phim được chiếu sớm từ ngày 13.10 và phát hành chính thức trên toàn quốc vào ngày 16.10 GLX

Du khách đổ về phim trường quay phim điện ảnh Đất rừng phương Nam

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, tính đến ngày 23.10, bộ phim Đất rừng phương Nam đã gia nhập câu lạc bộ trăm tỉ. Đây là bộ phim điện ảnh thứ ba do Trấn Thành đồng sản xuất và tham gia đạt được mức doanh thu này.

Hiện tại, số suất chiếu của tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn vẫn khá cao, gần 4.000 suất mỗi ngày. Con số này gấp nhiều lần so với những bộ phim chiếu cùng thời điểm. Tuy nhiên, doanh thu mà bộ phim mang lại vẫn chưa thể "vượt mặt" được thành tích của phim Bố già. Trước đó, vào năm 2021, tác phẩm Bố già do Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành đồng đạo diễn cán mốc 100 tỉ đồng chỉ sau 4 ngày chiếu sớm.

Các diễn viên tham gia cinetour để quảng bá cho bộ phim Fanpage phim Đất rừng phương Nam

Sau họp báo vào ngày 11.10, tác phẩm Đất rừng phương Nam đã được chiếu sớm từ ngày 13.10, tuy nhiên bộ phim này gặp không ít lùm xùm về nội dung và hình ảnh. Đại diện nhà sản xuất phải chỉnh sửa một vài chi tiết trong bản chiếu mới kể từ 16.10.

Ngoài ra, trong buổi họp báo phim, Trấn Thành từng chia sẻ rằng theo thống kê của đoàn, nếu phim thu về hơn 100 tỉ đồng thì riêng ông xã của Hari Won lời được khoảng 6 triệu đồng. "Chúng tôi lo vì không biết có lấy lại được tiền, không rõ khán giả có chịu đi xem hay không. Phim này ít nhất trên 100 tỉ đồng mới hòa vốn và Trấn Thành lời được khoảng 6 triệu đồng, song công chúng hiện ra rạp rất ít vì đã quen xem ở nhà", Trấn Thành từng phát biểu trong ngày ra mắt phim.