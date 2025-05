Phim đầu tay do Scarlett Johansson đạo diễn tranh giải tại Cannes

Eleanor the Great là giấc mơ ấp ủ từ lâu của Scarlett Johansson với vị trí đạo diễn một bộ phim truyện, có sự tham gia của June Squibb, nữ diễn viên 95 tuổi. June Squibb vào vai chính Eleanor Morgenstein đau buồn vì mất Bessie, người bạn thân nhất. Bà quyết định chuyển đến Manhattan, New York sống với con gái và cháu trai. Eleanor nhận ra mình đang thực hiện một cuộc hành trình tìm kiếm sự kết nối khi vô tình tham gia nhóm những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust… Scarlett Johansson là một trong những diễn viên được trả cát xê cao nhất thế giới. Tạp chí Time xếp cô vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2021 và 2025. Johansson nổi tiếng ở vai trò diễn viên trong hàng loạt phim: Lost in Translation, Black Widow, Under the Skin…và nhận rất nhiều giải thưởng điện ảnh. Trước đây, cô đã đạo diễn một phim ngắn 12 phút có tên These Vagabond Shoes.

Ngôi sao Hollywood Scarlett Johansson lần đầu ngồi ghế đạo diễn ẢNH: AFP

Scarlett Johansson (trái) chỉ đạo Erin Kellyman diễn xuất trong phim Eleanor the Great ẢNH: IMDB

Eleanor the Great còn có sự tham gia của Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht, Rita Zohar… dựa theo kịch bản của Tory Kamen. Phim ghi dấu lần tái hợp giữa Scarlett Johansson với Jessica Hecht sau khi cả hai đóng vai chính trong vở kịch A View From The Bridge trên sân khấu Broadway (vở kịch đã mang về cho cả hai đề cử giải sân khấu Tony).