Phim 'Đêm tối rực rỡ' thắng lớn, nam diễn viên chính gửi lời tri ân vợ

Bộ phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto được trao nhiều giải thưởng nhất trong đêm bế mạc Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF) vào tối qua (13.5) với 4/14 giải thưởng dành cho bộ phim.

Trong phần trao giải thưởng cho phim Việt Nam dự thi, tên bộ phim Đêm tối rực rỡ đã được xướng lên liên tục để trao các giải thưởng, gồm: Kịch bản xuất sắc (biên kịch Nhã Uyên, Aaron toronto); Nam diễn viên xuất sắc (Huỳnh Kiến An); Nữ diễn viên xuất sắc (Nhã Uyên); Giải đặc biệt của ban giám khảo.

Diễn viên nam xuất sắc Huỳnh Kiến An (bên trái) lên sân khấu nhận giải thưởng HỮU TÚ

Chia sẻ khi nhận giải, nam diễn viên chính Huỳnh Kiến An đã gửi lời chào thân thương đến khán giả Đà Nẵng là quê vợ của ông.

"Tôi quá bất ngờ khi nhận được giải thưởng. Tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức và ban giám khảo đã dành nhiều tình cảm, sự ưu ái cho vai diễn của tôi. Tôi cảm ơn đồng đội của mình trong đoàn phim. Đoàn làm phim 70-80 người, nếu không có họ thì không có Kiến An ở đây. Một người quan trọng mà không cảm ơn thì tôi sẽ ân hận suốt đời, đó là bà xã của Kiến An", diễn viên Huỳnh Kiến An nói.

Diễn viên Huỳnh Kiến An chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại DANAFF HỮU TÚ

Đạo diễn Aaron Toronto chia sẻ thêm về vai nữ chính xuất sắc trong bộ phim của mình: "Tôi là chồng diễn viên Nhã Uyên. Tôi chưa bao giờ thấy một diễn viên nào can đảm trước ống kính và báo chí như Nhã Uyên, một người đã phấn đấu hết sức. Đây là vai xuất sắc và cảm ơn ban tổ chức".

Tối qua, phát biểu bế mạc DANAFF, bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, cho hay tuy là kỳ liên hoan phim mở màn nhưng DANAFF lần thứ 1 đã cho thấy sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Đặc biệt là yếu tố chất lượng cao của các phim được tuyển chọn dự thi và chiếu giới thiệu tại các chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, Phim về Việt Nam.

"Không thể so sánh Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng với các liên hoan phim quốc tế lâu năm và nổi tiếng trên thế giới hoặc trong khu vực. Tuy nhiên, Ban tổ chức DANAFF 1 ý thức rõ trách nhiệm xây dựng liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng theo thông lệ quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện Việt Nam và có dấu ấn của thành phố biển miền Trung - TP.Đà Nẵng tươi đẹp, năng động và hiện đại. DANAFF 1 thật sự đã tạo được dấu ấn riêng của một liên hoan phim trẻ, tươi mới, giàu sức sống, hứa hẹn một thương hiệu liên hoan phim có chỗ đứng trong khu vực", bà Ngô Phương Lan nói.

Đạo diễn Aaron Toronto cùng bộ phim Đêm tối rực rỡ đã nhận nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng HỮU TÚ

DANAFF diễn ra từ ngày 9 - 13.5 với 2 hạng mục thi, gồm hạng mục phim châu Á và hạng mục phim Việt Nam.

Bộ phim Đêm tối rực rỡ là 1 trong 8 phim tranh giải ở hạng mục phim Việt Nam dự thi.