Phim điện ảnh đầu tay của 'diễn viên' AI Tilly Norwood

Tilly Norwood - diễn viên được tạo ra từ công nghệ AI ẢNH: INSTAGRAM TILLYNORWOOD

Chưa đầy một năm sau khi trở thành tâm điểm của làn sóng phản đối dữ dội trong ngành công nghiệp giải trí, 'diễn viên' AI Tilly Norwood, lại một lần nữa gây xôn xao khi được xác nhận sẽ đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Misaligned.

Đây không chỉ là bước đi táo bạo của Particle 6, hãng phim đứng sau thực thể số này, mà còn là lời thách thức đối với những quan điểm truyền thống về vai trò của con người trong nghệ thuật.

Theo Variety, Misaligned được định hình là bộ phim hài kịch lấy bối cảnh tại "Tillyverse", một thế giới kỹ thuật số siêu thực nằm trên nền tảng đám mây. Câu chuyện xoay quanh hành trình "trưởng thành" của một thực thể AI (trí tuệ nhân tạo) không cơ thể, không quá khứ, chỉ sở hữu quyền truy cập vào mọi dữ liệu của nhân loại. Mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát khi Tilly gặp gỡ một "con bot" quyến rũ từ thế giới ngầm, từ đó đánh thức những ham muốn, tham vọng và những cảm xúc đầy tính người.

Việc đưa thực thể không có thật vào vai chính một bộ phim là canh bạc lớn. Eline van der Velden, CEO kiêm nhà sáng lập Particle 6, khẳng định Misaligned là thành quả từ sự cộng hưởng giữa các chuyên gia điện ảnh truyền thống (đạo diễn, biên kịch, biên tập viên) và đội ngũ kỹ thuật AI.

"Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ làm phim chất lượng cao, nhưng chỉ khi có sự đóng góp đáng kể từ kinh nghiệm, ý tưởng và thời gian của con người", bà khẳng định.

Đối với Particle 6, đây không phải là hạn chế mà là điểm mấu chốt. Họ tin rằng những nhà làm phim thành công trong thập niên tới sẽ là những người biết kết hợp kinh nghiệm kể chuyện hàng chục năm với những công cụ mới đầy quyền năng.

Tương lai nào cho 'diễn viên' AI Tilly Norwood?

Thông tin về dự án này gợi nhắc lại làn sóng phản đối của các nghiệp đoàn, diễn viên và nhà làm phim vào cuối năm 2025. Thời điểm đó, Tilly Norwood trở thành gương mặt đại diện cho nỗi sợ hãi về việc AI thay thế con người trong các hoạt động sáng tạo. Những bài đăng trên mạng xã hội từ đội ngũ phát triển càng khiến tình hình trở nên căng thẳng, biến Norwood thành tâm điểm của sự tẩy chay.

Tuy nhiên, người đứng đầu Particle 6 dường như không mấy bận tâm đến những tranh cãi cũ. Bà mô tả Misaligned là tác phẩm "hài hước, hỗn loạn và đầy tính tự nhận thức". Sâu xa hơn, bộ phim còn chạm đến những vấn đề cốt lõi về bản sắc, sự trình diễn và nỗi sợ hãi thực sự của con người đối với trí tuệ nhân tạo. "Đúng vậy, nghệ thuật chắc chắn sẽ mô phỏng cuộc sống", Eline van der Velden chia sẻ đầy ẩn ý.

Hiện tại, Misaligned vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu với việc tuyển chọn các đối tác then chốt.