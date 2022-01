Phim gây tranh cãi ‘Emily in Paris’ sẽ có phần 3 và 4

Phần 2 của Emily in Paris phát hành ngày 22.12.2021 đã đứng đầu danh sách lượt xem trên 94 quốc gia từ ngày 22.12 đến 26.12. Phần 1 cũng lọt vào top 10 toàn cầu khi chiếu tại 53 quốc gia.

Emily in Paris kể về Emily (Lily Collins đóng), một giám đốc tiếp thị đôi mươi đầy tham vọng đến từ Chicago (Mỹ) bất ngờ nhận được công việc ở Paris (Pháp) khi công ty của cô mua lại một công ty tiếp thị thời trang xa xỉ của Pháp. Cô được giao nhiệm vụ cải tiến chiến lược truyền thông xã hội của công ty và bắt tay vào cuộc sống mới ở Paris với nhiều cuộc phiêu lưu, thử thách. Cô giành chiến thắng trước các đồng nghiệp trong công việc, kết bạn và tìm kiếm những mối tình mới.

Phần 2 chứng kiến ​​Emily đi du lịch từ Paris đến Riviera và Saint-Tropez (Pháp). Emily ngày càng giỏi hơn trong công việc nhưng vẫn phải vật lộn với văn hóa đặc trưng Pháp trong cuộc sống. Sau khi vấp phải mối tình tay ba với người hàng xóm và người bạn Pháp đầu tiên, Emily quyết tâm tập trung vào công việc ngày càng trở nên phức tạp hơn. Trong lớp học tiếng Pháp, cô gặp một đồng nghiệp người nước ngoài, người vừa khiến cô tức giận vừa tò mò.

Phần tiếp theo sẽ quay tại Paris, vùng ngoại ô thủ đô nước Pháp vào mùa xuân hoặc mùa hè. Một số địa điểm khác đang được khám phá, bao gồm cả London.





Emily in Paris được phát hành lần đầu tiên ngày 2.10.2020 đã gây ấn tượng ngay lập tức, thu hút hơn 58 triệu hộ gia đình trong 28 ngày đầu, lọt vào danh sách 10 bộ phim phát trực tuyến được xem nhiều nhất sau khi công chiếu theo thống kê của Nielsen, lật đổ Grey's Anatomy và Criminal Minds. Phim cũng giành được hai đề cử Emmy hạng mục Series phim hài xuất sắc và Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Darren Star từng làm loạt phim ăn khách như Sex and the City, Beverly Hills, 90210, Melrose Place sẽ kết thúc ghi hình loạt phim mới Uncoupled cũng của Netflix vào cuối tháng này và sau đó dành toàn thời gian cho việc viết kịch bản phần 3 Emily in Paris.

Ngoài Lilly Collins, Emily in Paris còn có sự tham gia của dàn diễn viên: Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold… Tuy nhiên phim cũng nhận vô số “gạch đá” từ người trẻ khi số đông cho rằng Darren Star làm phim về người trẻ mà không hiểu gì về họ. Emily còn khiến người xem khó chịu khi đặt cái tôi của mình lên quá cao. Là một nhân viên còn non kinh nghiệm, cô lại không tìm hiểu đúng những gì thị trường cần. Ngược lại, trong phim, thị trường cần phải “tuân theo” những gì mà Emily thực hiện. May mắn luôn đến với cô theo những gì kịch bản muốn.