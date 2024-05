Phim Hàn 'The 8 show' vẫn 'hot' bất chấp tranh cãi

The 8 show liên tiếp gặt hái thành tích ấn tượng sau hai tuần ra mắt POSTER PHIM

Ra mắt vào giữa tháng 5.2024, The 8 show nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Hàn Quốc và quốc tế. Bằng chứng là phim đã thu hút tổng cộng 6,5 triệu lượt xem và đứng đầu bảng xếp hạng Sê ri truyền hình không nói tiếng Anh hot nhất toàn cầu trên Netflix sau hai tuần ra mắt, theo Korea JoongAng (Hàn Quốc).

The 8 show cũng giữ hạng nhất top phim truyền hình ăn khách nhất tại Netflix của Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Đứa con tinh thần của đạo diễn Han Jae Rim còn có tên trong top 10 phim được xem nhiều nhất tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phim trở thành hiện tượng trên nền tảng phát trực tuyến cũng như tạo được tiếng vang trên nhiều thị trường quốc tế POSTER PHIM

Truyền thông xứ kim chi nhận xét loạt thành tích này của The 8 show không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng mới mà còn khẳng định một lần nữa mức độ phổ biến ngày càng tăng của dòng phim truyền hình Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu.

Đạo diễn The 8 show là Han Jae Rim bày tỏ niềm hạnh phúc, đồng thời nhấn mạnh thành công của tác phẩm là nhờ vào dàn diễn viên xuất sắc cũng như ê kíp tài năng. Được biết, The 8 show là phim truyền hình đầu tiên mà ông đảm nhận vai trò đạo diễn.

Nữ diễn viên Chun Woo Hee là nhân tố nổi bật trong The 8 show POSTER PHIM

Kể từ khi phát sóng đến nay, The 8 show thu về nhiều phản hồi trái chiều. Nhiều người xem đánh giá cao cốt truyện độc đáo và hướng triển khai tình tiết của tác phẩm. Đặc biệt, màn thể hiện ấn tượng của dàn diễn viên đình đám Chun Woo Hee, Ryu Jun Yeol, Park Hae Joon… được khen ngợi hết lời.

Tuy nhiên, The 8 show cũng chịu nhiều chỉ trích. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, tác phẩm bị miêu tả là "đầu voi đuôi chuột", càng về các tập gần cuối càng lộ nhiều "sạn". Số khác mỉa mai The 8 show giống phiên bản khác của Trò chơi con mực (Squid Game). Khán giả còn chê bai những chi tiết gây hài trong The 8 show gượng gạo, thiếu tinh tế.

Trên trang Rotten Tomatoes, The 8 show được chấm 67% cà chua tươi từ các nhà phê bình và 54% cà chua tươi từ người xem thông thường (tính đến 31.5).

The 8 show được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều người xem POSTER PHIM

The 8 show chuyển thể từ truyện tranh mạng Money Game và Pie Game của Bae Jin Soo. Phim xoay quanh tám người trưởng thành với thân phận, nghề nghiệp, tính cách khác nhau nhưng đều đang bế tắc với cuộc sống. Họ chấp nhận tham gia vào một trò chơi thực tế "đổi thời gian lấy tiền". Cả tám cùng sống trong một tòa nhà bí ẩn có tám tầng, họ đối mặt với nhiều xung đột, mâu thuẫn, cám dỗ… đầy căng thẳng.