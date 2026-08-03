Phim hoạt hình Wolfoo của Việt Nam bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi internet

Quyết định được đưa ra sau khi tòa kết luận SConnect - đơn vị sản xuất Wolfoo đã vi phạm bản quyền âm thanh "trên quy mô lớn và kéo dài" từ bộ phim hoạt hình Peppa Pig thuộc sở hữu của tập đoàn giải trí Hasbro (Mỹ).

Cụ thể, các đoạn âm thanh ngắn từ Peppa Pig, bao gồm những tiếng reo hò quen thuộc như "Hooray!", xuất hiện trong 100% số video Wolfoo tiếng Anh được đưa ra kiểm tra mẫu (92 video) và có mặt trong 75% số video ở các ngôn ngữ khác.

Peppa Pig (trái) và Wolfoo là 2 bộ phim hoạt hình cho trẻ em thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube Ảnh: chụp màn hình

Theo lệnh của tòa án, toàn bộ nội dung video có sự xuất hiện của nhân vật Wolfoo phải bị loại bỏ khỏi các nền tảng trực tuyến, trong đó có YouTube, YouTube Kids và cả trang web chính thức Wolfoo World trước 20 giờ ngày 3.8 (giờ Việt Nam). Phán quyết không giới hạn tại thị trường Anh hay châu Âu, mà áp dụng trên toàn bộ 166 quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bao gồm cả Mỹ và Việt Nam.

Cuộc chiến pháp lý này bắt đầu từ năm 2022 khi Hasbro cùng studio Astley Baker Davies cáo buộc SConnect cố tình khiến nhóm khán giả nhỏ tuổi (từ 2 đến 5 tuổi) nhầm lẫn Wolfoo là cùng một hệ sinh thái nhân vật với Peppa Pig.

Đứng trước cáo buộc, đại diện SConnect phủ nhận hành vi vi phạm mang tính hệ thống. Phía công ty giải thích các video sản xuất trước giữa năm 2020 chứa âm thanh của Peppa Pig là do một nhà thầu độc lập bên thứ ba tự ý đưa vào mà công ty không hay biết. SConnect khẳng định toàn bộ video sau thời điểm trên đều sử dụng âm thanh tự thu âm nội bộ, đồng thời cho rằng phán quyết gỡ bỏ video trên quy mô toàn cầu là "quá rộng".

Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ các lập luận trên. Tòa tuyên bố việc đổ lỗi cho nhà thầu bên thứ ba là "không có giá trị bào chữa", đồng thời khẳng định bằng chứng thực tế tại tòa đã bác bỏ tuyên bố các video sau giữa năm 2020 không vi phạm.

Ra mắt từ năm 2018, bộ phim hoạt hình tên Wolfoo về chú sói nhỏ từng thu hút hàng trăm triệu lượt xem toàn cầu và được lồng tiếng ra nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ả Rập hay Trung Quốc.