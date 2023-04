Phim khám phá du lịch Việt vào top 10 phim của Mỹ

Phát sóng toàn cầu từ ngày 21.4, A tourist's guide to love (Hành trình tình yêu của một du khách) đã nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng Top 10 Phim hôm nay ở các thị trường trên khắp Đông Nam Á: thứ 3 ở Philippines, thứ 4 ở Singapore, thứ 5 ở Indonesia, thứ 6 ở Malaysia và thứ 8 ở Thái Lan và giành vị trí số 1 tại Việt Nam. Đáng chú ý, phim quốc tế có bối cảnh gần như hoàn toàn tại Việt Nam này hiện giữ vị trí #2 tại bảng xếp hạng Top 10 phim của Mỹ.

Một số dấu ấn đáng kể của A tourist's guide to love (Hành trình tình yêu của một du khách) sau 4 ngày ra mắt Chụp màn hình

Không chỉ vậy, mới đây, hình ảnh cảnh sắc Việt Nam xuất hiện trên các đường phố Mỹ khiến người xem chú ý thông qua bài viết chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân của nam diễn viên chính trong phim - Scott Ly (vai Sinh). Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên gốc Việt Scott Ly cũng bày tỏ sự phấn khích và tự hào khi hình ảnh Việt Nam xuất hiện trên phố Mỹ.

Những tấm biển billboard quảng bá phim A tourist's guide to love (Hành trìnhtình yêu của một du khách) được trình chiếu cho đến hết ngày 28.4 T.L

A tourist's guide to love (đạo diễn: Steven Tsuchida, kịch bản: biên kịch người Mỹ gốc Việt Eirene Tran Donohue) xoay quanh hành trình đến Việt Nam của chuyên viên du lịch Amanda (do diễn viên kiêm nhà sản xuất Rachael Leigh Cook thủ vai) sau cuộc chia tay bất ngờ với người yêu. Tại Việt Nam, cô gặp một hướng dẫn viên du lịch giàu tình yêu nghề và đầy lãng tử, phóng khoáng - Sinh (do nam diễn viên gốc Việt Scott Ly thủ vai), người đã giúp Amanda và những người bạn đồng hành của cô nhận ra rằng cuộc phiêu lưu — dĩ nhiên theo đó có cả tình yêu thường được tìm thấy không theo bất kỳ kế hoạch nào.



Cảnh quay giữa con hẻm đèn lồng thơ mộng của Hội An ĐPCC

Với những nét văn hóa phong phú cùng những khung cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam (với điểm đến nổi bật của TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An - Quảng Nam, Hà Nội và Hà Giang) được đặt làm trung tâm, nhà sản xuất cho biết quá trình làm phim tại Việt Nam có sự tham gia của hơn 200 thành viên ê-kíp và các nhà cung cấp trong ngành sản xuất, du lịch nội địa và bán lẻ.

Khách du lịch trong A tourist’s guide to love khám phá biển Đà Nẵng

Nhân vật bà nội, do NSƯT Lê Thiện thủ vai, tiếp đón du khách tại ngôi làng ở Hà Giang

Trang ScreenRant cũng nhấn mạnh những cảnh quan thu hút trong phim qua những dòng nhận định: "Khán giả được thưởng thức những cảnh quay và hình ảnh hỗ trợ cho tuyên bố rằng Việt Nam còn tuyệt hơn những gì thường được mô tả trong phim Hollywood. Nhà biên kịch Eirene Tran Donohue xây dựng câu chuyện về một cuộc phiêu lưu vui vẻ, trải nghiệm và tận hưởng xuyên Việt... Được đến với đất nước Việt Nam, trải nghiệm truyền thống và phong tục của người Việt là chi tiết quan trọng ở đây khiến Hành trình tình yêu của một du khách trở thành một bộ phim không thể bỏ lỡ chỉ vì lý do đó".

Nhân vật Amanda (Rachael Leigh Cook) băng qua đường trước Nhà hát lớn, một trong những địa điểm mang tính biểu tượng của Hà Nội

Chia sẻ với Thanh Niên về bộ phim, biên kịch gốc Việt Eirene Tran Donohue cho rằng, sẽ khó tránh khỏi những hạn chế về tính chuẩn xác trong sinh hoạt văn hóa địa phương hay sự hợp lý về khoảng cách địa lý... Nhưng thông qua bộ phim này, điều cô mong muốn hơn hết là kể cho khán giả thế giới câu chuyện đẹp về tình yêu trên quê hương Việt Nam của mình, cũng là về hành trình khám phá những điều lý thú của bản thân mỗi người khi thoát khỏi những quen thuộc thường nhật để cảm nhận chân thật, tự nhiên và thoải mái nhất cuộc sống, con người xung quanh mình. Cô hy vọng người xem - nhất là khán giả Việt Nam sẽ thưởng thức bộ phim với tâm lý cởi mở hơn...