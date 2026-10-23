Phim kinh dị có nghệ sĩ Kiều Oanh rời rạp, doanh thu ra sao?

Theo ghi nhận, hôm 23.10, phim điện ảnh Út Lan 2 có sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh không còn xuất hiện trên hệ thống Box Office Vietnam. Ra rạp từ 25.9, tác phẩm do Trần Trọng Dần làm đạo diễn tính đến hiện tại thu về hơn 44,3 tỉ đồng. Nhiều người cho rằng đây là con số khá khiêm tốn tại phòng vé Việt, thậm chí chỉ bằng một nửa so với phần 1 Út Lan: Oán linh giữ của với khoảng 90,3 tỉ đồng.

Kiều Oanh tái xuất với 'Út Lan 2'

Út Lan 2 xoay quanh nhân vật Đen (Phương Nam thủ vai). Sau khi bắt được một con rắn 2 đầu và bán cho dì Tư (Kiều Oanh), anh cùng người dân trong làng phải chứng kiến hàng loạt sự việc kỳ bí và những cái chết bất thường. Những bí mật bị lãng quên dần trồi lên mặt nước, người dân nhận ra có những lời nguyền chưa bao giờ thực sự biến mất. Phim điện ảnh này có sự góp mặt của dàn diễn viên như NSƯT Kim Phương, Kiều Oanh, diễn viên Phương Nam, diễn viên Ngọc Phước…

Tạo hình của nghệ sĩ Kiều Oanh trong phim điện ảnh Út Lan 2 của đạo diễn Trần Trọng Dần Ảnh: NSX

Trong đó, màn tái xuất điện ảnh của nghệ sĩ Kiều Oanh được nhiều người quan tâm. Để tham gia tác phẩm này, cô đã vượt qua nhiều thử thách không chỉ về bối cảnh quay hình mà còn bởi những phân đoạn hành động. Tuy nhiên, Kiều Oanh cho biết vì quá lâu rồi mới nhận được một vai diễn khiến cô bị thuyết phục nên sẵn sàng thử sức. Bởi khi theo đuổi hoạt động nghệ thuật, cô quan niệm: “Người nghệ sĩ càng cực khổ và còn được trải nghiệm thì đó là điều hạnh phúc lớn nhất của một người làm nghề”.

Còn nhớ trong những ngày đầu chiếu sớm, Út Lan 2 đã vượt mốc hơn 11 tỉ đồng. Điều này cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị đối với khán giả Việt. Thậm chí, dự án còn tạo nên cuộc đối đầu kịch tính với Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông tại phòng vé.

Tuy nhiên trước sự đổ bộ của Trại buôn người (ra rạp từ 25.9), phim của Trần Trọng Dần dần hạ nhiệt. Chưa kể tác phẩm lần này còn vướng phải những tranh luận khi một số ý kiến cho rằng câu chuyện vẫn còn một số đoạn chưa được giải thích rõ, khiến việc theo dõi mạch truyện đôi lúc gặp khó khăn.

Phim Án mạng karaoke có sự góp mặt của nghệ sĩ Vân Dung, Đoàn Thiên Ân tạm dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày 23.10 Ảnh: NSX

Ngoài Út Lan 2, nhiều phim Việt cũng đang rơi vào tình trạng doanh thu ảm đạm sau quãng thời gian ra rạp. Trong đó, Lên hương chỉ bán được khoảng 37 vé trong tổng số 10 suất chiếu, thu về hơn 3,2 triệu đồng trong ngày 23.10. Còn Án mạng xém hoàn hảo chỉ “bỏ túi” hơn 18 triệu trong ngày, giúp tổng doanh thu cán mốc hơn 15,4 tỉ đồng. Trong khi đó, Bóng ma nhà hát đứng trước nguy cơ thua lỗ khi thu về 2,4 tỉ đồng - con số ảm đạm dù ra rạp từ ngày 18.9.

Theo ghi nhận, trong ngày 23.10, Án mạng karaoke thu về hơn 1,2 tỉ đồng, tương đương hơn 13.000 vé bán ra trong tổng số 3.417 suất chiếu. Con số này giúp tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ Vân Dung, Hoa hậu Thiên Ân vươn lên dẫn đầu phòng vé.

Trong khi đó, Trại buôn người - phim điện ảnh về vấn nạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” sau nhiều ngày liền “gây sốt” đã bị “vượt mặt”, xếp thứ 2 doanh thu trong ngày 23.10 với hơn 757 triệu đồng, tương đương gần 8.000 vé bán ra. 3 vị trí còn lại lần lượt thuộc về Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh (236 triệu đồng), Oán linh đòi mạng (114 triệu đồng) và Bí mật bị chôn vùi (61 triệu đồng).