Vì sao phim kinh dị 'Út Lan 2' có Kiều Oanh gây tranh cãi?

Sau phần đầu ra mắt năm 2025, đạo diễn Trần Trọng Dần trở lại với câu chuyện mới, không tiếp nối trực tiếp tuyến nhân vật của Út Lan: Oán linh giữ của. Lần này, bộ phim đưa khán giả về miền Tây sông nước, nơi những truyền thuyết về Hà Bá, rắn hai đầu cùng các nghi lễ dân gian trở thành chất liệu để xây dựng thế giới tâm linh trên màn ảnh.

Nhân vật trung tâm là Đen (Phương Nam), một người làm nghề bắt rắn. Sau khi bắt được một con rắn hai đầu và bán cho dì Tư (NSƯT Kiều Oanh), Đen cùng những người dân trong làng lần lượt chứng kiến hàng loạt sự việc kỳ bí và những cái chết bất thường.

Khi những điều tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết bắt đầu len vào đời sống, các nhân vật phải đối diện với những bí mật đã bị chôn giấu từ lâu. Qua đó, Út Lan 2 xây dựng nỗi sợ không chỉ từ yếu tố siêu nhiên mà còn từ chính những câu chuyện và niềm tin dân gian gắn với đời sống miền sông nước.

Chất liệu lạ, nhiều điều bỏ ngỏ

Điểm đáng chú ý nhất của Út Lan 2 nằm ở chất liệu mà bộ phim lựa chọn. Những yếu tố như Hà Bá đón dâu, thủy táng, luyện máu rắn và hình tượng rắn hai đầu tạo cho tác phẩm một màu sắc khá riêng so với nhiều phim kinh dị Việt quen thuộc.

Một trong những điểm thu hút của Út Lan 2 là bối cảnh phim diễn ra tại Vườn quốc gia U Minh Thượng ở An Giang (Kiên Giang cũ). Không gian rừng ngập nước, những con kênh rạch, mặt nước phủ bóng cây và vẻ hoang sơ đặc trưng của vùng đất này tạo nên hình ảnh vừa đẹp vừa có phần bí ẩn cho câu chuyện.

Những khung hình về U Minh Thượng vì thế không chỉ làm nhiệm vụ tạo không khí kinh dị mà còn mang đến cho khán giả cơ hội chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khác của thiên nhiên Việt Nam. Giữa những phân cảnh u tối, mặt nước phẳng lặng, những tán rừng trải dài hay khoảng không mênh mông của vùng đất ngập nước tạo nên những thước phim đầy ám ảnh và gợi mở. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến bộ phim có sức hút riêng khi đưa một không gian thiên nhiên đặc trưng của miền Tây lên màn ảnh rộng.

Cảnh quay tại Vườn quốc gia U Minh Thượng góp phần tạo nên không gian vừa hoang sơ vừa huyền bí cho Út Lan 2 ẢNH: ĐPCC

Nếu xét riêng về ý tưởng, Út Lan 2 có nhiều thứ để khán giả tò mò. Phim liên tục đặt ra những câu hỏi về nguồn gốc thế lực tâm linh, quá khứ của các nhân vật và mối liên hệ giữa những sự việc đang xảy ra.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách giải đáp. Câu chuyện có những chất liệu đủ sức phát triển thành các tuyến truyện sâu hơn, nhưng thời lượng ít khiến nhiều chi tiết phải giải quyết nhanh. Ví dụ như nguồn gốc của thế lực tâm linh, quá khứ của một số nhân vật hay mối liên hệ giữa các nhân vật với nhau. Có những tình tiết được đưa ra khá bất ngờ nhưng chưa được chuẩn bị đủ để tạo cảm giác thuyết phục.

Vì vậy, càng về cuối, cảm giác tò mò ban đầu dần chuyển thành những câu hỏi khác: nhân vật này thực sự liên quan đến chuyện gì, vì sao sự việc lại diễn ra như vậy và động cơ phía sau là gì?

Đoạn cao trào cuối phim cũng có phần hơi "quá tay". Khi các nhân vật đối đầu trực tiếp với thế lực tâm linh, cách dàn dựng trở nên thiên về hành động hơn là cảm giác ám ảnh được xây dựng từ đầu. Điều này khiến cao trào chưa tạo được dư âm tương xứng với những bí ẩn mà phim đã gieo trước đó.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho những cảnh sông nước U Minh, cho rằng không gian vừa đẹp vừa tạo cảm giác rờn rợn, đặc biệt ở những phân đoạn có sự xuất hiện của Hà Bá. Có khán giả nhận xét các màn hù được dàn dựng khá hiệu quả, trong khi một số khác cho rằng phần hình ảnh là điểm nổi bật của phim. "Tôi mê cái màu miền Tây của phim nha, cảnh đẹp mà không khí cứ rờn rợn", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến cho rằng câu chuyện vẫn còn một số đoạn chưa được giải thích rõ, khiến việc theo dõi mạch truyện đôi lúc gặp khó khăn. Một khán giả nhận xét bản thân "toàn hù chứ cốt truyện chưa hiểu lắm", trong khi người khác cho rằng phim "có vài chỗ chưa tới".

Những phản hồi trái chiều này phần nào cho thấy Út Lan 2 tạo được ấn tượng về không khí và hình ảnh, nhưng phần kịch bản vẫn là điểm khiến khán giả có những cách cảm nhận khác nhau. Dù vậy, việc đưa những tín ngưỡng và chất liệu dân gian vùng sông nước vào phim kinh dị vẫn là một hướng đi đáng chú ý.

Kiều Oanh, Kim Phương là điểm sáng về diễn xuất

Diễn xuất của dàn diễn viên kỳ cựu là một trong những điểm giúp bộ phim giữ được sức hút.

NSƯT Kiều Oanh trong vai dì Tư tạo được sự chú ý nhờ hình tượng nhân vật nhiều bí ẩn. Nữ nghệ sĩ lựa chọn lối diễn có phần mạnh về biểu cảm, từ ánh mắt, nét mặt đến giọng nói, qua đó tạo cho nhân vật một vẻ khó đoán.

NSƯT Kiều Oanh được chú ý với diễn xuất giàu kinh nghiệm, góp phần tạo sức hút cho những phân đoạn mang màu sắc tâm linh ẢNH: ĐPCC

NSƯT Kim Phương cũng tạo được dấu ấn nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, đặc biệt ở những phân cảnh hài hước. Lối diễn tự nhiên, duyên dáng của nữ nghệ sĩ mang đến tiếng cười, giúp không khí phim có những khoảng nghỉ giữa các phân đoạn căng thẳng.

Nam diễn viên Phương Nam trong vai Đen đảm nhận phần lớn diễn biến của câu chuyện. Nhân vật phải trải qua nhiều tình huống từ bắt rắn, đối diện với những sự việc bất thường đến mất mát người thân. Tuy nhiên, cảm xúc ở một số phân đoạn chưa thực sự chạm đến người xem.

Trong khi đó, Ngọc Phước và Tạ Lâm góp phần tạo thêm màu sắc cho tuyến nhân vật phụ. Đặc biệt, diễn viên nhí Gia Tuệ gây chú ý khi đảm nhận những phân đoạn đòi hỏi khả năng thể hiện trạng thái tâm lý và màu sắc ma mị.

Nhìn tổng thể, Út Lan 2 là một bộ phim có tham vọng và có cá tính hơn ở cách tiếp cận chất liệu, tạo nên một không gian kinh dị có màu sắc riêng: miền Tây sông nước với những câu chuyện về Hà Bá, rắn hai đầu, thủy táng và các tín ngưỡng dân gian.

Điểm đáng tiếc là những gì bộ phim làm tốt ở phần gợi mở lại chưa được giải quyết tương xứng ở phần lý giải. Những bí ẩn khiến người xem tò mò, nhưng một số câu trả lời lại chưa đủ thuyết phục. Phim muốn khán giả sợ nhưng cảm giác sợ chưa thật sự mạnh; muốn tạo xúc động nhưng cảm xúc lại chưa đủ độ sâu. Những cảnh bi thương đôi lúc vẫn tạo cảm giác được "diễn ra" thay vì để cảm xúc tự nhiên dẫn dắt người xem.

Sự góp mặt của NSƯT Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương cùng dàn diễn viên góp phần tạo thêm sức hút cho tác phẩm, nhưng để nỗi sợ và những ám ảnh đọng lại lâu hơn, bộ phim vẫn cần một câu chuyện chặt chẽ và được đào sâu hơn về tâm lý nhân vật.