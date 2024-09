Phim kinh dị Nhật Bản gây sốc với cốt truyện dựa trên truyền thuyết có thật

Bộ phim kinh dị Nhật Bản từ cốt truyện có thật ra mắt khán giả Việt từ 27.9 Ảnh: ĐPCC

Bộ phim This Man (tựa tiếng Việt: Hắn) do Tomojiro Amano làm đạo diễn. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim mang đến câu chuyện siêu nhiên rùng rợn, dựa trên một sự kiện có thật xảy ra vào năm 2006 tại một khu điều trị tâm thần ở New York. Một nhóm bệnh nhân nữ cho biết họ đã thấy một người đàn ông kỳ lạ với đôi lông mày dính liền xuất hiện trong giấc mơ của mình. Khi bản vẽ phác họa chân dung người đàn ông bí hiểm được lan truyền thì người ta phát hiện, có nhiều người trên khắp thế giới đã gặp tình huống tương tự. Người đàn ông bí ẩn này trở thành nỗi ám ảnh toàn cầu với biệt danh “This Man".

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết này, bộ phim Hắn mở đầu bằng những vụ án mạng kinh hoàng liên tiếp tại một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Các nạn nhân đều là phụ nữ, được phát hiện trong tình trạng bị sát hại dã man. Hai cảnh sát điều tra phát hiện ra rằng một yếu tố duy nhất liên kết các nạn nhân là tất cả đều phác họa một người đàn ông có đôi lông mày liền nhau, một kẻ đáng sợ xuất hiện trong giấc mơ ngay trước khi họ chết.

Poster phim This Man, có tên tiếng Việt là Hắn - Ác mộng quỷ dữ Ảnh: ĐPCC

Câu chuyện được tiếp diễn bằng những thước phim đầy hạnh phúc, lãng mạn của cặp vợ chồng trẻ Hana (Arisa Deguchi) và Yoshio (Minehiro Kinomoto) cùng cô con gái nhỏ. Và sau đó là những cảnh phim mang màu sắc tang thương, bi thảm. Các vụ sát hại cũng như tự tử liên tục tăng cao, nguy hiểm bắt đầu đe dọa Hana khi những người bạn thân của cô trở thành nạn nhân. Hana bắt đầu gặp ác mộng, điều này dẫn cô đến gặp một pháp sư trừ tà kỳ cựu và bí ẩn kinh hoàng cũng dần được hé mở.

Nhân vật "Hắn" với đôi lông mày liền nhau là điểm nhấn của bộ phim. Nhân vật này không chỉ gây ấn tượng với khía cạnh kinh dị siêu nhiên, mà còn khéo léo lồng ghép yếu tố tâm lý, khai thác nỗi sợ tiềm ẩn trong tâm trí con người. Bộ phim đưa người xem vào hành trình giữa thực và ảo, nơi mọi thứ đều trở nên mờ nhạt và không thể dự đoán được.

Phim có sự góp mặt của nữ diễn viên gợi cảm Arisa Deguchi và nam diễn viên Minehiro Kinomoto Ảnh: ĐPCC

Đây là tác phẩm thể hiện nỗ lực của đạo diễn Tomojiro Amano trong việc hồi sinh thể loại kinh dị Nhật Bản (J-horror) và đưa nó trở lại thời hoàng kim những năm 1990. This Man có sự góp mặt của diễn viên Arisa Deguchi, Minehiro Kinomoto, Miu Suzuki, Kanji Tsuda... Bộ phim được Beta Distribution phát hành và sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 27.9. Phim được phổ biến đến khán giả từ 16 tuổi trở lên.