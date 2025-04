Phim kinh dị Việt được chào đón ở châu Á

Bên cạnh các phim concert như Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng, Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam... thì nhiều tác phẩm nổi bật, đạt được thành công thương mại trong thời gian qua cũng được giới thiệu. Có thể kể đến như Chị dâu (đạo diễn Khương Ngọc), Nhà gia tiên (đạo diễn Huỳnh Lập)...

Một số dự án, tác phẩm được giới thiệu tại FILMART ẢNH: NSX

Nhiều dự án đang trong giai đoạn sản xuất cũng được giới thiệu. Có thể kể đến BHD với các dự án Hộ linh tráng sĩ, Bên em trong ánh mặt trời, Có chơi có chịu... Trong khi đó, Skyline Media lại tập trung vào các dự án kinh dị, giật gân như The Fatal Dealz khai thác chủ đề công nghệ cao và tội phạm AI (dự kiến ra mắt vào quý 3/2025). Những dự án khác là: Gemini - bộ phim kinh dị đầu tiên của VN về cặp song sinh trong bụng mẹ; Năm mười (The Silent Game) - tác phẩm giật gân khai thác chủ đề miệt thị ngoại hình và những nguy hiểm từ mạng xã hội; Cô dâu ma (The Bride) - tác phẩm hợp tác giữa VN và Thái Lan...

Chia sẻ với Thanh Niên về sự "lên ngôi" của mảng kinh dị tại FILMART năm nay, đại diện Skyline Media cho biết: "Thể loại kinh dị và tâm linh luôn có sức hút mạnh mẽ với khán giả, đặc biệt là thị trường châu Á, nơi có nền văn hóa và tín ngưỡng phong phú. Những năm gần đây, phim kinh dị VN đã có sự phát triển rõ rệt, không chỉ về chất lượng sản xuất mà còn về cách khai thác những câu chuyện gần gũi với đời sống và văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, phim kinh dị cũng có lợi thế về mặt thương mại khi với mức đầu tư hợp lý vẫn có thể tạo hiệu ứng phòng vé tốt, do đó đây là thể loại mà nhiều nhà sản xuất và đơn vị phát hành tại VN ưu tiên".

Chia sẻ thêm về phản ứng của các đối tác, vị này cho biết: "Phản hồi từ khách hàng quốc tế tại FILMART năm nay rất tích cực. Nhiều đối tác từ các thị trường như Đài Loan, Hàn Quốc, Đông Nam Á và đặc biệt là Ấn Độ, Mỹ Latin đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến phim kinh dị VN. Họ nhận thấy phim Việt không chỉ có chất lượng sản xuất ngày càng tốt mà còn sở hữu yếu tố văn hóa độc đáo, giúp tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm Hollywood hay các nước khác trong khu vực. Dẫu vậy, để phim Việt có thể tiến xa hơn thì việc cải thiện kịch bản, xây dựng câu chuyện hấp dẫn và đầu tư hơn vào hậu kỳ vẫn là những yếu tố cần được chú trọng".