Phim mới có Bi Rain bị chê lỗi thời, nhàm chán

Bi Rain (trái) và Kim Ha Neul kém ăn ý trong Thiên nga đỏ POSTER PHIM

Ra mắt từ đầu tháng 7 đến nay, Thiên nga đỏ (Red Swan) của Disney + nhận về nhiều phản hồi tiêu cực. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ giữa chàng vệ sĩ Seo Do Yoon (Bi Rain) và nàng dâu nhà tài phiệt Oh Wan Soo (Kim Ha Neul), cùng những màn đấu trí tranh giành quyền lực hay âm mưu thâm độc của tầng lớp thượng lưu.

The Fact (Hàn Quốc) nhận xét Thiên nga đỏ mang đến bức tranh về một gia đình tài phiệt Hàn Quốc lắm bê bối không mấy xa lạ trên màn ảnh nhỏ. Từ bối cảnh đó, phim triển khai nên loạt tình tiết sáo rỗng tương tự như những bộ phim truyền hình điển hình về chaebol (tài phiệt) phát sóng trong mấy năm trở lại đây. Các nút thắt quen thuộc của thể loại phim xoay quanh giới nhà giàu xứ kim chi như án mạng bí ẩn, ngoại tình có con riêng và trận chiến tranh giành quyền thừa kế cũng được gói gọn trong tác phẩm. Vì thế, nhiều khán giả dễ dàng đoán trước được diễn biến của tác phẩm hay hành động tiếp theo của các nhân vật.

Tình tiết phim bị chê là quá dễ đoán POSTER PHIM

Thậm chí, Thiên nga đỏ trải qua 8 tập cứ mãi quanh quẩn về chuyện Oh Wan Soo đối phó như thế nào trước các thế lực có tiền có quyền đầy xấu xa. Tình huống Oh Wan Soo được Seo Do Yoon cứu trải qua hàng loạt nguy hiểm cũng được lặp đi lặp lại…

Mạch phim, lời thoại hay bố cục góc quay của Thiên nga đỏ cũng bị chê lỗi thời, đem lại cảm giác như sê ri được thực hiện cách đây 10 năm. Điển hình như tuyến tình cảm giữa Seo Do Yoon và Oh Wan Soo phát triển chậm chạp từ tập này qua tập khác. Cả hai có nụ hôn đầu tiên và khẳng định tình cảm dành cho nhau ở tập 8, trong khi phim chỉ có vỏn vẹn 10 tập.

Một trong số các cảnh hành động gây kịch tính trong phim POSTER PHIM

Thiên nga đỏ do Park Hong Kyun làm đạo diễn và Choi Yoon Jung phụ trách khâu kịch bản. Điều đáng nói là dự án gần đây nhất mà Park Hong Kyun thực hiện là Hoa du ký chiếu năm 2017 - 2018. Còn đứa con tinh thần mới nhất của biên kịch Choi Yoon Jung là Muôn nẻo tình yêu đã ra mắt từ 10 năm trước.

Do đó, hương vị cũ kỹ đến nhàm chán của Thiên nga đỏ dường như là kết quả của việc Park Hong Kyun và Choi Yoon Jung chưa kịp "cập nhật" xu hướng làm phim hiện đại, mà mang toàn bộ phong cách "cổ xưa" của họ kết hợp vào bộ phim lần này.

Bi Rain "cool" ngầu, đánh đấm đẹp mắt trong phim POSTER PHIM

Điểm cộng hiếm hoi của Thiên nga đỏ là diễn xuất của Kim Ha Neul. Người đẹp khắc họa tinh tế vẻ mạnh mẽ, kiên quyết và đầy khôn ngoan của Oh Wan Soo. Đáng tiếc, cô và Bi Rain lại không tạo được "phản ứng hóa học" tốt. Nhiều phân đoạn tình cảm giữa Kim Ha Neul và Bi Rain trên phim mang cảm giác gượng gạo, sến súa.

Riêng Bi Rain gây thất vọng trong lần trở lại này với vai Seo Do Yoon trong Thiên nga đỏ. Anh ghi điểm nhờ những pha hành động đẹp mắt, tận dụng tốt ưu thế ngoại hình ở những cảnh đánh đấm và rượt đuổi. Tuy nhiên, nam ca sĩ, diễn viên bộc lộ điểm yếu trong các khoảnh khắc cần truyền tải nội tâm của nhân vật.

Bi Rain lộ nhiều hạn chế về diễn xuất POSTER PHIM

Dù chịu nhiều lời chê bai, thành tích của Thiên nga đỏ vẫn không quá tệ. Đứa con tinh thần của đạo diễn Park Hong Kyun vẫn nằm trong top phim hot của Disney + tại Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn Bi Rain, Kim Ha Neul, Jung Gyu Woon, Seo Yi Sook, Ki Eun Se... Tập cuối cùng của phim sẽ được chiếu vào tối thứ tư, 31.7 tới.