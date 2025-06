Phim mới của em út SNSD gây bất ngờ với cảnh 'giường chiếu' ngay tập đầu

Nhờ những tình tiết thú vị và mới lạ, The first night with the duke (Đêm đầu tiên với hoàng tử) nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Lên sóng vào khung giờ thứ tư, thứ năm hằng tuần của kênh KBS2, The first night with the duke có sự tham gia của Ok Taecyeon (thành viên nhóm 2PM) và Seohyun (SNSD) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi lựa chọn mở màn bằng một cảnh nóng táo bạo - điều hiếm thấy đối với dòng phim cổ trang phát sóng khung giờ vàng tại Hàn Quốc.

Mở đầu với cảnh "giường chiếu" thú vị, bộ phim lập tức tạo dấu ấn với cách dẫn truyện táo bạo, phá vỡ khuôn mẫu thường thấy của dòng phim cổ trang Ảnh: kbizoom





Ghi điểm với 'phản ứng hóa học' của em út SNSD và Ok Taecyeon

Dựa trên tiểu thuyết mạng nổi tiếng, phim ghi nhận mức rating toàn quốc là 3,3% trong tập phát sóng đầu tiên ngày 11.6 và tăng nhẹ lên 3,4% ở tập thứ 2. Bối cảnh huyền ảo phương Tây trong nguyên tác được tái hiện lại dưới thời đại Joseon (Hàn Quốc), mang đến một màu sắc mới lạ khi kết hợp giữa yếu tố lịch sử và kỳ ảo.

Nội dung phim xoay quanh một nữ sinh đại học bỗng tái sinh vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, trở thành nhân vật phụ Cha Seon Chaek (do Seohyun thủ vai). Sau khi tham dự một buổi tụ họp dành cho tiểu thư quý tộc, vì say rượu, cô vô tình qua đêm với nam chính Lee Beon (Ok Taecyeon) - một người đàn ông có tính cách chiếm hữu cực đoan. Biến cố này đã thay đổi toàn bộ mạch truyện.

Dựa trên tiểu thuyết mạng, phim kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ trang và fantasy phương Tây Ảnh: kbizoom

Sang tập 2, Lee Beon bắt đầu bộc lộ bản tính chiếm hữu và quyết tâm cưới Seon Chaek. Dù cô tìm đủ mọi cách để thoát khỏi mối ràng buộc, thậm chí tìm đường xuất gia thì anh vẫn bám sát không rời. Một trong những cảnh đáng chú ý là khi Lee Beon cho dán ảnh Seon Chaek khắp kinh thành với thông báo truy tìm, thậm chí còn báo với nhà sư rằng: "Cô ấy không thể làm ni cô được, vì đã qua đêm với ta rồi".

Mặc dù hình tượng nam chính có phần cực đoan, bộ phim vẫn giữ được sự cân bằng nhờ yếu tố hài hước. Những kế hoạch "đuổi khéo" của Seon Chaek, từ việc cố tình ăn mặc lôi thôi, ứng xử kỳ quặc lại khiến Lee Beon càng thêm mê mẩn, mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười cho khán giả.

Seohyun và Taecyeon ghi điểm với "phản ứng hóa học" đầy bất ngờ ngay từ những tập đầu Ảnh: Instagram kbsdrama

Khán giả đã có phản hồi tích cực, cho rằng phim "kỳ quặc một cách thú vị", "hình ảnh đẹp mắt" và đặc biệt khen ngợi "phản ứng hóa học" giữa hai diễn viên chính.

The first night with the duke được chỉ đạo bởi hai đạo diễn Lee Woong Hee và Kang Soo Yeon, với kịch bản do Jeon Sun Young chấp bút. Phim được đánh giá cao nhờ cách chuyển thể sáng tạo từ tiểu thuyết fantasy thành một tác phẩm cổ trang nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Với màn mở đầu độc đáo và dàn diễn viên tiềm năng, bộ phim đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm sáng của phim Hàn năm nay.