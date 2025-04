Sooyoung (SNSD) góp mặt trong bom tấn Hollywood ‘John Wick’

Ngày 24.4 vừa qua, loạt poster nhân vật của bộ phim Ballerina đã được hãng Lionsgate công bố, gây chú ý với sự xuất hiện của Sooyoung.

Trong phim, cô sẽ hóa thân thành Katla Park - một nhân vật phụ nhưng sở hữu ngoại hình quyến rũ và cá tính mạnh mẽ, tạo nên nét chấm phá thú vị cho bộ phim hành động nặng đô này.

Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất, Katla Park là con gái của Il Seong, người có mối liên hệ mật thiết với tổ chức Ruska Roma - nơi từng đào tạo sát thủ John Wick. Nhân vật của Sooyoung là mục tiêu bảo vệ trong nhiệm vụ đầu tiên của nữ chính Eve Macarro (do Ana de Armas thủ vai), một sát thủ kiêm vũ công ba lê tài năng. Katla Park được xây dựng là người Mỹ gốc Hàn, điều này tạo nên sắc màu đa dạng về văn hóa trong tuyến nhân vật của phim.

Poster của Sooyoung trong John Wick phần ngoại truyện ẢNH: @LIONSGATE

Sooyoung lần đầu tiên tham gia dự án điện ảnh Hollywood

Trước đó, tin đồn Sooyoung tham gia Ballerina đã rộ lên từ đầu năm khi bức ảnh hậu trường chụp chung với nữ chính Ana de Armas tại Budapest bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phải đến thời điểm hiện tại, thông tin mới được chính thức xác nhận, khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa phấn khích.

Sooyoung sinh năm 1990, ra mắt với tư cách là một trong những thành viên chủ chốt của SNSD vào năm 2007. Song song với hoạt động âm nhạc, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2008 với những vai diễn trong Hello Schoolgirl, Oh! My Lady… và dần chứng minh năng lực qua nhiều dự án truyền hình Hàn Quốc. Với Ballerina, Sooyoung đang có cơ hội bước ra sân chơi toàn cầu - một thị trường mà rất ít thần tượng Hàn Quốc thành công khi chuyển mình sang điện ảnh quốc tế.

Ngoài âm nhạc, Sooyoung cũng tích cực lấn sân sang các lĩnh vực khác ẢNH: NME

Ballerina là tác phẩm ngoại truyện đầu tiên thuộc vũ trụ John Wick, lấy bối cảnh giữa phần 3 và phần 4. Bộ phim sẽ tiếp tục khai thác thế giới ngầm phức tạp, những trận chiến đẫm máu và cuộc đời các sát thủ trong tổ chức Ruska Roma. Đảm nhận vai nữ chính Eve là Ana de Armas, minh tinh từng gây tiếng vang trong Blade Runner 2049 và Knives Out.

Ngoài Sooyoung và Ana de Armas, phim còn quy tụ dàn sao đình đám như Keanu Reeves, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Ian McShane… hứa hẹn tạo nên một siêu phẩm hành động mãn nhãn. Ballerina dự kiến chính thức ra mắt khán giả tại Bắc Mỹ vào ngày 6.6 tới.