Phim mới của Son Ye Jin, Ji Chang Wook bị 'ném đá' vì quá nhiều cảnh nóng

Trước khi ra mắt, The Scandal từng được xem là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc đáng mong đợi nhất. Tuy nhiên, sau khi chính thức lên sóng, tác phẩm giới hạn độ tuổi 19+ lại chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Dù leo lên vị trí số 1 trên Netflix Hàn Quốc, The Scandal vẫn nhận về không ít phản ứng tiêu cực. Thậm chí, một bộ phận khán giả nhận xét bộ phim "chẳng có gì ngoài những cảnh nóng".

Dàn sao đình đám vẫn chưa đủ tạo nên sức hút

The Scandal được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Pháp Les Liaisons Dangereuses (Dangerous Liaisons) xuất bản năm 1782. Câu chuyện từng được Hàn Quốc chuyển thể thành Untold Scandal năm 2003 với Bae Yong Joon, Lee Mi Sook và Jeon Do Yeon. Vì vậy, việc Netflix làm lại tác phẩm sau hơn hai thập niên với dàn sao đình đám đã tạo kỳ vọng lớn ngay từ khi công bố.

The Scandal được xếp loại 19+ và có nhiều cảnh thân mật táo bạo, đặc biệt trong nửa sau của câu chuyện, khi mối quan hệ giữa các nhân vật ngày càng sâu sắc Ảnh: Chụp màn hình phim The Scandal

Sau khi phát hành, những cuộc thảo luận xung quanh bộ phim không chỉ tập trung vào thành tích xếp hạng mà còn xoáy sâu vào chất lượng nội dung.

Một trong những vấn đề được khán giả nhắc đến nhiều nhất là nhịp phim chậm. Theo một số ý kiến, câu chuyện gốc vốn có đầy đủ chất liệu để tạo nên cuộc đấu tình ái căng thẳng, đan xen những âm mưu và sự thao túng. Tuy nhiên, phiên bản của Netflix lại dành quá nhiều thời lượng cho những diễn biến khiến người xem mất kiên nhẫn. Một số khán giả thậm chí cho biết họ phải liên tục tua nhanh mới có thể xem hết 8 tập phim.

Cách xây dựng nhân vật cũng gây tranh luận. Một số khán giả cho rằng Son Ye Jin vẫn mang hình ảnh quá dịu dàng, chưa lột tả hết sự mưu mô và nguy hiểm của Lady Cho. Nana bị nhận xét có ngoại hình, thần thái và cách thoại quá hiện đại so với bối cảnh Joseon. Trong khi đó, Ji Chang Wook chưa thuyết phục một bộ phận người xem với hình tượng Cho Won, tay chơi tình trường khét tiếng nhưng thiếu vẻ từng trải và quyến rũ như kỳ vọng.

Không chỉ nhịp phim chậm, loạt cảnh thân mật táo bạo giữa Ji Chang Wook và Nana cũng khiến The Scandal gây tranh cãi. Đặc biệt ở tập 5 và 7, cả hai có những phân cảnh khỏa thân được đánh giá là táo bạo nhất trong sự nghiệp. Dù yếu tố tình dục vốn là một phần quan trọng của nguyên tác Dangerous Liaisons, một bộ phận khán giả cho rằng phim lạm dụng cảnh nóng để thu hút sự chú ý, trong khi diễn biến tâm lý và kịch tính chưa tương xứng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những cảnh này góp phần thể hiện sự chuyển biến tình cảm giữa Jo Won và Hee Yeon, đồng thời khắc họa xung đột giữa ham muốn cá nhân và khuôn phép xã hội Joseon.

Các cảnh thân mật cũng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều. Một người xem đặt câu hỏi sau khi xem cả 8 tập: "Rốt cuộc điều gì tạo nên The Scandal? Hay scandal ở đây chỉ là tất cả những cảnh táo bạo đó?". Một bình luận khác cho rằng ngoài việc bổ sung nhiều cảnh nóng, bộ phim chưa cho thấy đủ yếu tố nổi bật để thuyết phục người xem. Khán giả này cũng nhận xét những cảnh thân mật không nhất thiết phải được thể hiện ở mức độ trực diện như vậy.

Dù vấp phải nhiều phản ứng trái chiều, The Scandal vẫn sở hữu những điểm mạnh nhất định. Bộ phim được đầu tư về mặt hình ảnh với kỹ thuật quay chỉn chu, màu sắc tinh tế, bối cảnh và phục trang được thiết kế công phu. Ba diễn viên chính Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana cũng gây chú ý về ngoại hình.