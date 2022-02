'Ngôi trường xác sống' của Hàn Quốc đứng đầu danh sách phim trực tuyến được xem nhiều nhất

Trong danh sách phim trực tuyến ăn khách mà Netflix vừa công bố mới đây, ở mảng truyền hình không nói tiếng Anh, phim Ngôi trường xác sống của hai đạo diễn Lee Jae Kyoo, Kim Nam Su vừa đạt vị trí số 1 trong danh sách phim được xem nhiều từ ngày 24.1 đến ngày 30.1 vừa qua.

Theo thống kê của trang Netflix, phim Ngôi trường xác sống trong khoảng thời gian trên đạt gần 125 triệu giờ xem, xếp sau là các phim như Café con aroma de mujer với 82,7 triệu giờ xem, phim I Am Georgina với 30,6 triệu giờ xem, phim Neymar: The Perfect Chaos với 26,3 triệu giờ xem...

Trang Collider ngày 7.2 nhận xét series Ngôi trường xác sống nối tiếp thành công của loạt phim ăn khách Trò chơi con mực (Squid Game) năm rồi trong những ngày đầu ra mắt khán giả. Series Ngôi trường xác sống mất 7 ngày phát sóng để vào top 10 phim ăn khách còn Trò chơi con mực chỉ tốn 4 ngày.

Phim Ngôi trường xác sống kể về một nhóm học sinh cố gắng tồn tại khi đại dịch xác sống tràn đến ngôi trường. Họ tạo nhiều bẫy để kéo dài thời gian trốn thoát... Phim được chuyển thể dựa trên webtoon (truyện tranh mạng) Now at Our School, có sự tham gia của các diễn viên như Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Park Solomon...





Còn ở top 10 phim truyền hình ăn khách nói tiếng Anh, series Ozark mùa 4 hiện đứng đầu danh sách với 96,3 triệu giờ xem. Cả 3 mùa trước của phim cũng được gọi tên trong danh sách, mùa 1 đạt 35,2 triệu giờ xem, mùa 2 đạt 21,5 triệu giờ xem... Series The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window hiện nắm giữ vị trí thứ 2 với tổng thời gian xem là 40 triệu giờ.

Trở lại với mảng phim Hàn Quốc, trong danh sách những phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix, phim Trò chơi con mực đứng đầu với tổng 1,65 tỉ giờ xem trong vòng 28 ngày đầu phát sóng. Phim Ngôi trường xác sống được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của Trò chơi con mực trên nền tảng trực tuyến thời gian tới, nhất là ở thị trường khán giả nói tiếng Anh.