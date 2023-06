Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' tập 12: Vì sao bà Lan lại mất tích?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 11 tối qua có những diễn biến cho thấy sau khi được Gia An và bà Lan duyệt kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, Mai Anh cảm thấy hả hê, ít ra là trước mặt Phương. Nhưng ngay lập tức bị "chị đẹp" bắt bài, cho rằng đích đến của Mai Anh là tân giám đốc nhưng đường còn xa lắm… khiến Mai Anh càng tức tối.

Vì sao bà Lan lại mất tích? Chụp màn hình

Một cảnh khác cũng rất hấp dẫn là buổi lễ kỷ niệm vừa bắt đầu, sau màn tuyên bố giới thiệu Gia An sẽ là giám đốc thay bà Lan điều hành công ty thì một vũ đoàn với những cô gái mặc trang phục cánh bướm sexy được Gia An mời đến nhảy trên sân khấu khiến bà Lan và cả Phương chưng hửng. Trong khi Gia An và Mai Anh thì có vẻ tâm đắc với tiết mục này. Đang không biết chuyện gì xảy ra thì phòng tổ chức tiệc cúp điện, khách mời sợ sự cố nên bỏ chạy ra ngoài. Bà Lan tức giận cũng rút lui sớm. Về đến nhà bà đã chất vấn cháu trai. Lúc này Gia An cho rằng vì bị bà Lan ép nên anh đã dùng cách này để chống đối.

Mai Anh đến gặp Gia An báo tin bà Lan đã mất tích Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 12 tối nay 7.6 lúc 21 giờ trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Gia An đang say giấc thì Mai Anh và Trí đến tìm. Mai Anh tạt ly nước lạnh vào mặt anh rồi báo tin bà Lan đã mất tích.

Ông Kinh có hành vi đáng ngờ Chụp màn hình

Một cảnh khác trong tập này cũng gây chú ý là Gia An bắt gặp ông Kinh, người giúp việc trong công ty, thân tín với bà Lan đang lục tìm giấy tờ gì đó. Gia An hỏi thì ông Kinh bình tĩnh giải đáp rằng đang tìm hồ sơ để đi gặp đối tác. Nhưng có vẻ như Gia An đã nghi ngờ…

