Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' tập 13: Gia An chính thức ‘nâng đỡ’ Phương?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 12 có những diễn biến cho thấy bà Lan đột ngột cắt liên lạc khiến Phương lo lắng nên mới thông báo cho Gia An. Nhưng Gia An lại say ngủ lại nhà Trí nên cô không liên lạc được. Phương đến phòng làm việc của Gia An thì gặp Mai Anh. Mai Anh biết tin bà Lan mất tích đã đến nhà Trí thông báo cho Gia An biết và bọn họ cùng chia nhau đi tìm bà Lan.

Gia An bênh vực Phương khi Mai Anh ghen quá đáng Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác có thể thấy bà Lan đã đến viện dưỡng lão để tìm hiểu nhiều vấn đề phức tạp ở đây. Viện này là do bà lập ra cùng vài cổ đông. Bà đi đến phòng nấu ăn, phòng kho… để xem xét. Trong khi đó ở công ty La La các cổ đông không đồng ý để Gia An nắm quyền thay bà Lan làm giám đốc vì cho rằng anh ăn chơi, chưa biết năng lực ra sao.

Bà Lan vẫn không có tin tức sau khi rời viện dưỡng lão Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 12 còn có cảnh Gia An đến bất ngờ và thấy ông Kinh, người làm việc thân tín của bà Lan lục tìm giấy tờ gì đấy trong phòng mình. Ông Kinh giải thích là đang tìm hồ sơ để gặp đối tác. Nhưng xem ra ông Kinh không hề đơn giản.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 13 tối nay 8.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Gia An cùng Phương chuẩn bị rời công ty đi đâu đó thì Mai Anh xuất hiện ghen tuông khi cho rằng lúc nào Phương cũng bên cạnh người yêu của cô. Lúc này Gia An đã ra mặt bênh vực Phương, còn nắm tay cô…

Mai Anh sốt ruột khi biết GIa An đi cùng Phương chưa về Chụp màn hình

Trong một cảnh khác thì Phương cùng Gia An và ông Kinh đến viện dưỡng lão tìm bà Lan. Nhưng giám đốc ở đây cho biết bà Lan có đến nhưng đã rời đi, còn đi đâu thì ông không biết. Trong khi đó Mai Anh liên tục gọi điện khi Phương và Gia An đi cùng nhau nhưng chưa về.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 13: Gia An đã phải lòng Phương mà không nhận ra?