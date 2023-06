Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 18 có những tình tiết cho thấy Mai Anh có thai nhưng gọi điện thì Gia An không nghe máy. Cô đến bệnh viện khám thai thì thấy Gia An đang ở đó với Phương. Họ đến vì việc của bà Lý. Sau khi rời khỏi nhà Phương vì sợ anh con trai đến quậy tiếp, bà Lý bị tai nạn giao thông nên phải vào viện. Đến đây, anh con trai cũng gây chuyện cả với Phương và Gia An. Mai Anh nhìn thấy cảnh đó cũng gai mắt vì Gia An đứng ra bảo vệ Phương, đỡ cô khi bị con trai bà Lý xô ngã. Nhưng đúng lúc bố của Mai Anh gọi về vì mẹ cô ngất nên Mai Anh vội đi luôn.

Gia An quan tâm Phương... Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác, bà Lan vẫn còn nằm viện nên Gia An tiếp quản hết chuyện công ty. Anh bắt đầu chăm chú hơn.

... khiến Mai Anh nổi điên Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 19 tối nay lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Mai Anh lại tiếp tục bắt gặp Gia An đi với Phương và lần này anh còn choàng áo khoác cho "chị đẹp". Mai Anh muốn Gia An đưa cô về nhưng anh từ chối vì bận. Sau đó, Gia An tuyên bố giữa anh và Mai Anh giờ chỉ là bạn bè.

Vết trầy xước trên tay Phương là do Mai Anh cho người đánh Chụp màn hình

Ở một cảnh khác, trong cuộc họp với lãnh đạo công ty để đưa ra ý tưởng mới. Gia An phát hiện trên tay của Phương có vết trầy xước…

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 19: Mai Anh cho người đánh Phương?