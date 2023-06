Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 20: Mai Anh sảy thai, Gia An hôn ‘chị đẹp’?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 19 có những tình tiết hấp dẫn hơn khi Mai Anh có bầu nhưng vẫn không nhận được sự quan tâm của Gia An nên cô buồn đi bar uống rượu say. Tất nhiên có Chi đi cùng. Nhưng khi Chi đưa Mai Anh ra khỏi quán thì gặp một đám đàn ông sàm sỡ nên hai bên ẩu đả nhau. Đúng lúc này, xe của công an ập đến nên cả đám bị đưa về đồn.

Mai Anh có bị sảy thai? Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác, trong cuộc họp với các cổ đông công ty, Phương thuyết trình ý tưởng mới thì Gia An phát hiện vết trầy xước trên cổ tay của cô nên sau đó gặng hỏi. Phương kể lại chuyện ẩu đả với con trai của bà Lý khi hắn vòi tiền cô. Phương tự vệ nên dùng túi xách đánh hắn bị thương ở mắt. Vậy là hắn gửi đơn kiện.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 19 còn có cảnh Gia An đưa Phương đến đồn công an để làm việc liên quan đến đơn kiện của con trai bà Lý thì đúng lúc Mai Anh cũng vừa ở đấy. Thấy Gia An khoác áo cho Phương rất tình tứ nên Mai Anh tiếp tục nổi điên. Gia An nhờ Chi đưa Mai Anh về vì anh đang bận. Và anh còn thẳng thừng tuyên bố mình và Mai Anh chỉ là bạn bè càng khiến cô uất ức…

Gia An bắt đầu có tình cảm với Phương Chụp màn hình

Một cảnh khác trong tập này cho thấy Gia An đưa Phương đến thăm bà Lý ở bệnh viện. Đến đây cũng gặp con trai bà. Hắn lại tiếp tục "ăn vạ" và còn tuyên bố sẽ cho Phương ở tù. Gia An nói nhỏ vào tai hắn: 100 triệu đồng…

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 20 tối nay 23.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những tình tiết cho thấy bà Lan cùng ông Sang leo lên một con dốc và đi cùng có Mai Anh. Cô mang giày cao gót và đuổi theo một gã đàn ông khi vừa trông thấy hắn. Gã này hình như là đầu bếp của viện dưỡng lão vừa bị ai đó cho thôi việc nên bà Lan muốn đi tìm hắn. Sau đó, Mai Anh bị té ngã và ngất xỉu.

Mai Anh ỷ thế có bà Lan hậu thuẫn nhưng Gia An không tin cô có thai với anh Chụp màn hình

Ở một cảnh khác, hình như "chị đẹp" bị sốt nên Gia An lại chăm. Phương tỉnh dậy thấy Gia An ngủ ở sofa trông bộ dạng như trẻ nhỏ nên cô lén chụp hình lại. Đúng lúc, Gia An mở mắt rồi ôm mặt Phương hỏi cô đã đỡ sốt chưa, và anh có ý định hôn "chị đẹp".

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 20 còn có tình tiết hấp dẫn là Mai Anh tiếp tục bám lấy Gia An và tuyên bố sẽ không buông tha cho anh và lần này có bà Lan hậu thuẫn vì cô đã có thai với Gia An. Nhưng ngay lập tức, Gia An mỉa mai cho rằng cô lại chiêu trò và không tin Mai Anh mang thai với mình.

