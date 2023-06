Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 20 có những tình tiết hấp dẫn hơn khi bà Lan cùng ông Sang muốn đi tìm anh đầu bếp của viện dưỡng lão tự nhiên bị cho nghỉ việc. Đúng lúc Mai Anh đến nên cô chở họ đi trên ô tô. Đến nơi vì mang giày cao gót và đuổi theo anh đầu bếp nên Mai Anh bị té, ngất xỉu. Bà Lan đưa cô vào bệnh viện và bác sĩ thông báo Mai Anh có thai hơn 8 tuần. Tất nhiên là bà Lan sẽ bắt Gia An chịu trách nhiệm.

Bà Lan muốn cháu trai kết hôn với Mai Anh Chụp màn hình

Ở một cảnh khác thì Gia An đưa Phương về nhà cô và chăm sóc "chị đẹp" rất chu đáo vì Phương bị sốt cao. Sáng tỉnh dậy, Phương có vẻ đã có tình cảm với Gia An và anh cũng vậy. Đúng lúc Gia An muốn hôn Phương thì bà Lan gọi điện. Phương đã nói dối là không biết. Sau đó Gia An về nhà gặp bà Lan, có cả Mai Anh ở đó. Mai Anh lần này vì có sự hậu thuẫn của bà Lan nên tuyên bố sẽ không buông tha Gia An. Còn Gia An sau khi biết thực sự Mai Anh đang mang thai giọt máu của mình đã hơi hốt hoảng dù Mai Anh tuyên bố nếu anh không đón nhận thì cô sẽ làm mẹ đơn thân xinh đẹp và giàu có.

Trong khi đó Gia An đã có tình cảm với Phương Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 21 tối nay 26.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những tình tiết cho thấy bà Lan đã bàn với Mai Anh về chuyện kết hôn. Bà muốn cô đưa bà và Gia An về thưa chuyện với bố mẹ Mai Anh. Đúng lúc này Mai Anh hỏi ý của Gia An... Còn trong một cảnh khác thì ông Kình hỏi bà Lan đã biết rõ gia cảnh của Mai Anh chưa. Và xem ra bà đã cho người dò thông tin và cũng thấy khá phức tạp.

Gia An đưa tiền cho con trai bà Lý để hắn không làm phiền Phương nữa Chụp màn hình

Trong một cảnh khác thì Gia An đã kéo tay Phương ôm lấy "chị đẹp" khi Phương bảo anh về đi đừng làm phiền mình. Ngoài ra còn có tình tiết Gia An đã đưa cho con trai bà Lý một số tiền và bảo anh ta hứa không được làm phiền Phương nữa.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 21: Mai Anh không kết hôn được với Gia An?