Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' tập 22: Mai Anh sẽ giở thủ đoạn gì?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 21 có những diễn biến cho thấy sau khi biết rõ mình đã có tình cảm với Phương thì Gia An lại phải làm đám cưới với Mai Anh vì bà Lan hối thúc. Cả công ty đều biết tin này. Phương đến công ty và nhận tin cảm thấy như "sét đánh" vì cô cũng đã có tình cảm với Gia An. Phương một mình ngồi uống bia ở bờ hồ. Gia An đến nhà tìm cô thì đúng lúc Phương vừa về tới. Lúc này Phương tỏ ra thờ ơ, yêu cầu Gia An đừng làm phiền mình nữa. Không kiềm chế được, Gia An ôm lấy Phương nhưng cô đã nhắc Gia An nên tự trọng vì anh sắp là "chồng người ta".

Gia An và Mai Anh tranh cãi trước mộ của bố mẹ và ông nội Gia An Chụp màn hình

Một vài cảnh trong tập này cho thấy bà Lan và ông Kình đang tìm hiểu về gia cảnh của Mai Anh. Xem ra bố mẹ Mai Anh là dân làm ăn nhưng kín tiếng và khá phức tạp. Bà Lan muốn đến thưa chuyện với bố mẹ Mai Anh nhưng cô liên lạc với họ thì không ai bắt máy. Vì Mai Anh đang ốm nghén nên ở lại chung nhà với bà Lan và Gia An. Gia An chiều theo ý bà nội nhưng anh luôn giữ khoảng cách và chỉ đối xử kiểu trách nhiệm với Mai Anh.

Gia An ghẹo "chị đẹp" trong phòng làm việc vì cho rằng Phương đang ghen... Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 22 tối nay 27.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết căng thẳng khi Gia An đưa Mai Anh ra mộ của ông nội và bố mẹ anh, sau đó hỏi cô rằng Mai Anh muốn kết hôn với anh vì tình yêu hay vì sự háo thắng. Cô có muốn sống cả đời với một người đã hết yêu mình không? Nghe đến đây Mai Anh nổi điên cho rằng Gia An chỉ xem cô là trò đùa thì ngay lập tức Gia An cho rằng chính anh mới là trò chơi của cô và tuyên bố sẽ không nhịn Mai Anh nữa.

... thì Mai Anh bước vào nhìn thấy nên cho rằng Phương là "tiểu tam" Chụp màn hình

Ở một tình tiết khác cũng rất hấp dẫn khi Phương đến phòng làm việc của Gia An để báo cáo công việc thì anh có những cử chỉ vừa tình cảm vừa ghẹo cô cho rằng Phương đang ghen. Đúng lúc ấy Mai Anh đến. Vậy là với tư cách vợ sắp cưới của Gia An, cô cho rằng "chị đẹp" lần này hết chối cãi…

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 22: Mai Anh sẽ giở thủ đoạn gì nếu không kết hôn được với Gia An?