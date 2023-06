Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 23: Gia thế của Mai Anh dần lộ diện?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 22 có những diễn biến căng thẳng khi Gia An đưa Mai Anh về thắp nhang cho bố mẹ và ông nội của anh ở khu từ đường và nghỉ dưỡng riêng. Trước mộ họ, Gia An hỏi thẳng Mai Anh rằng cô có muốn kết hôn với một người không còn yêu mình. Nghe đến đây, Mai Anh nổi điên cho rằng Gia An trở mặt vì Phương và tuyên bố sẽ không để họ được yên.

Ông Kình đang nhờ mối quan hệ để điều tra về bố mẹ Mai Anh Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác, cuối cùng bà Lan cũng điều tra và thuyết phục đầu bếp của viện dưỡng lão khai ra Thưởng, người quản lý viện đã câu kết để "ăn bớt" tiền mua thức ăn cho viện. Nhưng xét hoàn cảnh vợ anh này bị bệnh nặng cùng đường anh mới làm liều nên bà Lan và các cổ đông vẫn cho Thưởng được ở lại làm việc, còn được cho ứng lương trước để chữa bệnh cho vợ.

Mai Anh nổi điên... Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 22 còn có những tình tiết cho thấy ông Kình và Phương điều tra được có nhân viên trong công ty La La liên kết với đối thủ để phá hoại công ty. Phương đến phòng làm việc báo cáo với Gia An chuyện này thì anh lại trêu cô vì biết Phương đang ghen… Đúng lúc Mai Anh đến, nhìn thấy cảnh này nên khẳng định Phương là "tiểu tam".

... khi biết Gia An vào khách sạn với Phương Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 23 tối nay 28.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh Mai Anh cho người theo dõi Gia An thì phát hiện chồng sắp cưới đưa Phương vào khách sạn. Có vẻ như cặp đôi vào khách sạn để theo dõi một nhân viên nữ của công ty đang hẹn gặp ai đó ở đây…

Một cảnh trong tập này cho thấy ông Kình đã nhờ nhiều mối quan hệ để điều tra về bố mẹ của Mai Anh. Nhưng xem ra ai cũng dè chừng bố của Mai Anh là Phúc "đen". Người này còn cảnh báo ông Kình rằng coi chừng sẽ gặp nguy hiểm…

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 23: Lộ diện gia thế phức tạp của Mai Anh?