Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 24: Bà Lan ngăn cản Gia An yêu Phương?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 23 tối qua có những diễn biến căng thẳng hơn. Sau khi bị Gia An nói thẳng tình cảm của mình, Mai Anh không thể chấp nhận được và cho rằng nguyên nhân là từ Phương nên cô cho người theo dõi họ. Đúng lúc này, Gia An biết được một nhân viên tên Thanh, câu kết với giám đốc kinh doanh của công ty La La để phá hoại những đơn hàng của công ty và Thanh đang đưa đơn nghỉ việc nên Gia An nhờ Phương cùng đi điều tra và xác minh thêm thông tin, tìm bằng chứng cùng mình.

Bà Lan yêu cầu Gia An phải kết hôn với Mai Anh Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác sau đó, Mai Anh thuê người theo dõi và quay được clip Gia An cùng Phương vào khách sạn. Mai Anh càng nổi điên dù họ chỉ vào 20 phút rồi đi ra. Thực chất là vào để theo dõi Thanh đang ngồi chờ ai đó ở sảnh khách sạn nhưng sau đó Thanh đổi địa điểm.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 23 còn có cảnh cuối rất hấp dẫn là Phương đang điện thoại đợi xe taxi đến đón đi đâu đó nhưng cô vừa bước ra đứng bên đường thì ngay lập tức một gã đàn ông chạy xe máy đụng mạnh vào Phương khiến cô ngã ra bất tỉnh còn hắn thì bỏ chạy luôn.

Gia An muốn đích thân chăm sóc Phương Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 24 tối nay 29.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Phương có vẻ bị rất nặng nên nhập viện và cô vẫn chưa tỉnh. Gia An và bà Lan đang túc trực ở giường bệnh. Bà Lan muốn thuê người chăm sóc Phương nhưng Gia An muốn tự mình làm chuyện này. Nhưng bà Lan cho rằng anh đang là sếp của Phương…

Ở một cảnh khác trước đó, Gia An và bà Lan căng thẳng với nhau khi anh cho rằng bản thân sẽ có trách nhiệm với Mai Anh nhưng không phải kết hôn vì không còn yêu cô. Nhưng bà Lan cho rằng cách trốn tránh đó của Gia An là kiểu đàn ông vô trách nhiệm và bà không chấp nhận.

Gia An nghi ngờ có ai đó đứng sau hại Phương Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 24 còn có tình tiết hấp dẫn là Gia An nói với bà Lan và ông Kình rằng anh nghi ngờ có ai đó đã cố tình hại Phương chứ vụ đụng xe không thể ngẫu nhiên. Và Gia An nhất quyết sẽ điều tra đến cùng. Mai Anh đứng ngoài nghe lén tỏ ra hoang mang…

