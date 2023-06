Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 25: Mai Anh hết cơ hội làm cháu dâu bà Lan?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 24 có những diễn biến cho thấy Phương bị thương ở não nên tạm thời hôn mê. Gia An muốn đích thân chăm sóc cô. Nhưng bà Lan muốn thuê người và nhắc nhở Gia An về mối quan hệ giữa nhân viên và sếp. Bà Lan cũng để ý và cho rằng Gia An đã có tình cảm với Phương.

Bà Lan chỉ chấp nhận Mai Anh làm cháu dâu... Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác, Mai Anh đã rất hốt hoảng khi biết chính mẹ cô đã thuê đàn em thân cận dằn mặt "tiểu tam" sau khi nghe con gái khóc lóc. Nhưng pha dằn mặt lại hơi "nặng đô". Trong khi đó, Gia An cũng nghi ngờ có kẻ đứng sau cố tình gây ra tai nạn cho Phương và tuyên bố sẽ điều tra rõ chuyện này khiến Mai Anh lo lắng…

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 24 còn có những diễn biến cho thấy cuối cùng, Gia An cũng xử lý tốt vụ việc "bán đứng" công ty của giám đốc kinh doanh khi thuyết phục được nữ nhân viên tên Thanh "quay xe" khai hết mọi chuyện.

... Nhưng Mai Anh lần này có còn cơ hội? Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 25 tối nay 30.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh bà Lan cương quyết phản đối chuyện Gia An yêu Phương và tuyên bố chỉ chấp nhận đứa cháu dâu duy nhất là Mai Anh.

Một cảnh khác trong tập này cho thấy Gia An nhận được cuộc gọi ai đó báo đã tìm được bằng chứng kẻ đụng xe vào Phương. Mai Anh nghe thế hốt hoảng đòi đi theo cùng nên trượt chân té…

Bà Lý lại bị con trai vòi tiền khi đang chăm sóc Phương ở bệnh viện Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 25 còn có cảnh bà Lý lại tiếp tục bị con trai vòi tiền. Đúng lúc này, bà Lan xuất hiện ngăn cản.

