Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 33: Bố Mai Anh dọa cả bà Lan?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 32 tối qua có những diễn biến cho thấy Gia An hỏi thông tin từ bà Lý và biết Phương đang ở Mộc Châu nên anh vội lên đó tìm cô. Trong khi đó Phương đang ở vườn của Mạnh, một người bạn học cũ khá thân và có vẻ từng có tình cảm với Phương. Mạnh từng biết Phương luôn có ý định thực hiện Farm stay nên anh cũng đang làm mô hình này. Họ đang trò chuyện cùng nhau thì Gia An xuất hiện tự giới thiệu là sếp của Phương và muốn hợp tác với Mạnh.



Bố mẹ Mai Anh đến gặp bà Lan nhưng bất ngờ khi ông Kình đề nghị hủy đám cưới Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến sau đó thì Phương dứt khoát và tỏ rõ khoảng cách với Gia An. Ngoài là đồng nghiệp và nói chuyện công việc ra, cô không muốn nói thêm vấn đề gì riêng tư khác dù Gia An cố tình quan tâm Phương.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 32 còn có những diễn biến cho thấy bà Lan bàn với ông Kình nên nói rõ sự thật cho Gia An biết nhưng ông Kình không đồng tình. Trong khi đó thì Mai Anh tiếp tục nổi điên khi biết Gia An lên Mộc Châu tìm Phương.

Mai Anh nổi điên khi biết đám cưới bị hủy Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 33 tối nay 12.7 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những tình tiết căng thẳng hơn khi bố mẹ Mai Anh chủ động đến nhà gặp bà Lan và ông Kình để gửi gắm con gái. Họ gợi ý nên đính hôn trước và chờ họ giải quyết xong một số chuyện rồi làm đám cưới sau. Nhưng ngay lập tức ông Kình muốn hủy đám cưới khiến bố của Mai Anh dọa chặt chân đứa nào muốn "chạy làng".

Phương quá bất ngờ khi biết mình bị tai nạn không phải ngẫu nhiên Chụp màn hình

Ở một cảnh khác thì Mai Anh nhìn thấy Gia An lái xe đưa Phương về thì ngay lập tức cô chạy đến khóc lóc, trách móc cho rằng bà Lan và chú Kình hủy đám cưới là do tác động của Gia An. Và Gia An vì chuyện đàn em của bố mẹ cô gây tai nạn cho Phương mà làm vậy. Còn Phương thì quá bất ngờ khi nghe được những lời Mai Anh nói bởi trước đó cô nghĩ bản thân bị tai nạn chỉ là ngẫu nhiên.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 33: Bố mẹ Mai Anh sẽ không để yên vì đám cưới bị hủy?