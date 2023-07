Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' tập 35: Sự thật cái chết của bố mẹ Gia An?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 34 tối qua có những tình tiết cho thấy Mai cuối cùng cũng chấp nhận sẽ không chọn một đám cưới "từ thiện" của Gia An nên sẽ sinh và nuôi con một mình. Còn Gia An thì cùng Phương ký hợp đồng với công ty của Mạnh. Nhưng tiết lộ của Mạnh khiến Gia An hơi lo vì từ giờ Mạnh như một đối thủ nặng ký khi đang dành tình cảm cho Phương. Bởi Mạnh đã nói thẳng với Gia An rằng anh sẽ thực hiện thay Phương những dự định mà cô ấp ủ.

Bà Lan đã nói đỡ cho Mai Anh và muốn Mai Anh đến gặp Phương xin lỗi... Chụp màn hình

Trong tập này có những tiết lộ về chuyện riêng của ông Kình. Trí bạn thân của Gia An đã tình cờ chụp được bức hình ông Kình lên xe taxi với một cô gái trẻ nên đưa cho Gia An xem. Gia An cứ tưởng đó là tình nhân của ông Kình nên báo cho bà Lan biết. Việc ông Kình tìm được "một nửa" khiến bà Lan cảm thấy yên tâm bởi sau khi người yêu của ông Kình bỏ đi lấy chồng, ông vẫn ở vậy. Nhưng bất ngờ là cô gái trẻ kia lại là con gái của ông Kình với bà Thảo. Sau khi mẹ mất, con gái đã tìm về gặp ông. Và ông Kình đã hẹn con gái đến công ty để chào hỏi bà Lan.

Mai Anh hốt hoảng khi hay tin bố mẹ bị bắt... Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 35 tối nay 14.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV1 tiếp tục những diễn biến cho thấy bà Lan đã gặp Phương để nói đỡ cho Mai Anh về vụ tai nạn gây ra cho Phương. Bà giải thích rằng Mai Anh tính tình bộp chộp nhưng tâm địa không hề xấu. Phương cũng hiểu chuyện nên không truy cứu. Nhưng bà Lan cho rằng bà sẽ đưa Mai Anh đến để xin lỗi Phương.

Một cảnh trong tập này cho thấy một đàn em của bố mẹ Mai Anh đã đến gặp cô để báo tin bố mẹ của Mai Anh đã bị bắt và đưa một chiếc hộp mà bố Mai Anh yêu cầu phải đưa tận tay cô.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 35: Cái chết của bố mẹ Gia An có liên quan đến bố mẹ Mai Anh?