Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 34: Ông Kình là kẻ ‘hai mặt’?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 33 có những tình tiết căng thẳng khi bố mẹ Mai Anh đến gặp bà Lan và ông Kình muốn gửi gắm con gái để đi giải quyết công chuyện vài ngày và gợi ý nên đính hôn trước rồi làm đám cưới sau khi họ trở về. Nhưng ông Kình đã thẳng thắn đề nghị hủy đám cưới khiến bố Mai Anh chỉ thẳng mặt dọa…

Trí nhìn thấy ông Kình lên xe với một cô gái Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác, Mai Anh được bố gọi điện báo tin nhà trai đã hủy hôn khiến cô hốt hoảng. Cô chạy đến nhà bà Lan chờ bà đi công việc về để hỏi chuyện. Đúng lúc đó, Gia An vừa lái xe về, trên xe chở cả Phương để cô đến thăm bà Lan sau khi đi Mộc Châu về. Phương vừa thấy Gia An đã khóc lóc, trách mắng vì cô cho rằng chỉ vì đàn em của bố mẹ cô gây tai nạn cho Phương mà Gia An đã tác động bà hủy đám cưới. Phương nghe được nên cũng ra khỏi xe để đối chất với Mai Anh. Vậy là Mai Anh mắng Phương thậm tệ, cho rằng Phương luôn nói mình tử tế nhưng lại như vậy. Đúng lúc bà Lan về tới. Bà Lan đã giải thích để Mai Anh hiểu rằng việc đàn em của bố mẹ cô gây tai nạn cho Phương là không thể chấp nhận được. Dù mục đích của Mai Anh là gì thì cũng không thể nào chấp nhận.

Gia An tuyên bố sẽ làm đám cưới với Mai Anh nhưng chỉ có danh không có phận Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 34 tối nay lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những diễn biến cho thấy Mai Anh đã tranh cãi và trách móc cả bà Lan nên Gia An tuyên bố sẽ cho Mai Anh một đám cưới như cô mong muốn. Nhưng chỉ là danh chứ không có phận vì anh không bao giờ chấp nhận một người vợ như Mai Anh.

Ở một cảnh khác, Chi gọi điện cho Trí hẹn gặp ở rạp phim để hỏi rõ việc Mai Anh bị hủy hôn. Trí đến thì tình cờ nhìn thấy ông Kình đang ở đấy và bước lên taxi với một cô gái nên chụp hình lại. Xong khi gặp Chi thì Chi hỏi Trí về mối quan hệ giữa ông Kình với Gia An. Trí tiết lộ ông không phải là chú ruột nhưng cũng gần như là ruột thịt.

Gia An đang có "tình địch" là Mạnh? Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về còn có tình tiết Mạnh đồng ý ký hợp đồng với La La vì anh muốn thực hiện những ý tưởng của Phương. Mạnh nói rõ điều này khi Gia An thắc mắc.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 34: Ông Kình là kẻ "hai mặt"?