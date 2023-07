Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 41: Gia An bắt đầu trả thù bà Lan?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 40 có những diễn biến khá căng thẳng sau khi Gia An ra điều kiện với Hùng "lùn" để ông ta kể sự thật về cái chết của bố mẹ anh. Ông Hùng muốn Gia An chăm sóc Mai Anh và đừng để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Theo lời ông Hùng, ông Kình đã lừa chồng bà Lan và bố mẹ Gia An mua một miếng đất dù biết rõ miếng đất đó có vấn đề về pháp lý. Sau đó vì phải vay tiền "nóng" để mua đất mà bố mẹ Gia An vỡ nợ, phải chạy trốn rồi gặp tai nạn xe và mất. Chồng bà Lan cũng mất trong vụ tai nạn. Theo ông Hùng, ông Quyền bố của Gia An chỉ là con nuôi của bà Lan. Gia An đã rất sốc và đến nhà tìm bà nội.

Gia An bất ngờ "quay xe" trong kế hoạch kinh doanh khiến Phương bức xúc Chụp màn hình

Một diễn biến sau đó, bà Lan đã giải thích cho Gia An rằng ông Kình chỉ vì thiếu tiền nên mới gợi ý cho bố và ông nội của Gia An góp vốn chứ ông cũng không biết miếng đất đó có vấn đề pháp lý. Chính bà mới là người có tội vì lúc đó, bố Gia An năn nỉ muốn rút vốn ở công ty La La để trả nợ nhưng bà Lan không đồng ý. Chồng bà cũng đã trách móc bà chuyện này nhưng bà vẫn cố chấp vì công ty lúc đó đang gặp khó khăn. Vậy là bố mẹ Gia An phải đi trốn nợ. Chồng bà sau khi nghe cuộc gọi của ông Quyền đã đến nơi con trai đang trốn và gặp tai nạn...

Sau khi biết sự thật về cái chết của bố mẹ mình, Gia A tỏ ra bức xúc với bà Lan Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 40 có một cảnh đáng chú ý là ông Kình đang ở trong phòng làm việc vào ban đêm thì nhìn thấy bố và ông nội của Gia An về đòi mạng. Như vậy, có vẻ ông Kình luôn bị ám ảnh bởi cái chết của họ.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 41 tối nay 24.7 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Gia An sau khi biết rõ sự thật về cái chết của bố mẹ đã cho rằng chính vì bà Lan mà anh trở thành trẻ mồ côi. Dù bà đã nuôi dưỡng, bảo bọc anh nhưng vẫn không thể bù đắp được. Sau đó hình như Gia An đã bất ngờ hủy hợp đồng với công ty của Mạnh trong dự án Farm homestay khiến Phương bức xúc cho rằng anh vô trách nhiệm. Nhưng Gia An cho rằng: "Sai, những thứ này không thuộc về tôi sao bảo tôi "bỏ của chạy lấy người được". Từ nay tôi sẽ không liên quan gì đến La La nữa".

Mai Anh hỏi Hùng "lùn" có phải bố mẹ cô gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ Gia An? Chụp màn hình

Một tình tiết cũng đáng chú ý trong tập này là Mai Anh hỏi Hùng "lùn" có phải bố mẹ cô đã sai người truy đuổi khiến bố mẹ Gia An gặp tai nạn trên đường trốn nợ không?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 41: Gia An bắt đầu trả thù bà Lan?