Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 41 có những diễn biến cho thấy Gia An sau khi biết sự thật đã quyết định không nhận những gì từ bà Lan kể cả chức giám đốc công ty La La vì theo như anh nói với ông Kình thì chỉ có cách đó thì anh mới không hận bà và mới có thể đối diện với di ảnh của bố mẹ mình.

Mai Anh thay bố mẹ tạ lỗi trước mộ bố mẹ Gia An... Chụp màn hình

Trong một số diễn biến trước đó thì trong buổi họp quan trọng với cổ đông công ty, Gia An để họ chờ và không tham gia khiến Phương bức xúc nên đến phòng làm việc tìm anh. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt và cách nói cứng rắn của Gia An thì Phương đã biết đang có chuyện gì đó. Sau khi Gia An rời đi, cô nhìn thấy bức ảnh chụp bà Lan và Gia An lúc anh còn nhỏ bị rơi dưới nền… Nên sau cuộc họp Phương đã tìm ông Kình hỏi chuyện. Ông Kình chỉ tiết lộ Gia An không phải cháu ruột của bà Lan khiến Phương rất sốc.

Gia An hỏi tội ông Kình.... Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 42 còn có những diễn biến cho thấy Mai Anh hỏi Hùng "lùn" có phải chính bố mẹ cô sai đàn em truy đuổi "con nợ" là bố mẹ Gia An nên họ mới gặp tai nạn rồi mất… Ông Hùng không khẳng định chắc chắn chỉ nói úp mở khiến Mai Anh rất lo nếu Gia An biết sẽ không chấp nhận cô.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 42 tối nay 25.7 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những tình tiết tiếp theo cho thấy Gia An đã gặp thẳng hỏi tội ông Kình nhưng ông Kình vẫn khuyên Gia An nên suy nghĩ kỹ chứ đừng vội nghỉ việc ở công ty vì trong đó có cổ phần của bố mẹ Gia An.

Phương thích Mạnh... Chụp màn hình

Một cảnh trong tập này cho thấy Mai Anh ngày càng hiểu chuyện. Cô đã đến trước mộ bố mẹ Gia An để tạ lỗi thay bố mẹ mình. Bà Lan cũng an ủi Mai Anh rằng chuyện người lớn làm không nên bắt con trẻ phải gánh.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 42 còn có cảnh bà Lan sau khi xem kế hoạch Farm stay đã khen Mạnh hết lời và cho rằng Phương đã rất giỏi khi chọn đúng người.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 42: Phương đã tìm được chân ái?