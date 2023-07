Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' tập 43: Gia An sốc khi biết thêm bí mật?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 42 tối qua có nhiều tình tiết căng thẳng hơn khi Gia An quyết nghỉ việc ở công ty, trả lại cổ phần cho bà Lan để không dính dáng gì đến bà nữa. Vì anh vẫn trách bà Lan đã không cho bố mẹ mình bán cổ phần công ty trả nợ nên mới đi trốn nợ mà chết. Bà Lan sau đó đã đưa giấy tờ căn nhà của bố mẹ Gia An cho anh. Ông Kình dẫn Gia An tới và đưa chìa khóa cho anh. Căn nhà suốt hơn 20 năm vẫn được giữ y nguyên. Gia An vô cùng xúc động khi về lại căn nhà của bố mẹ, nơi mình sinh ra. Sau đó ông Kình có khuyên Gia An nên suy nghĩ lại bởi cổ phần của bà Lan ở La La cũng có một phần cổ phần của bố mẹ Gia An.

Bà Lan lại phải vào bệnh viện cấp cứu... Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác thì sức khỏe bà Lan không tốt nhưng từ khi Gia An không còn làm việc ở công ty, bà phải ra mặt đảm nhận vị trí giám đốc như trước. Bà Lan có vẻ vẫn hy vọng Gia An trở về để tiếp quản.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 42 còn có tình tiết Mai Anh đến mộ của bố mẹ Gia An để thay bố mẹ mình tạ lỗi bởi cô biết chính bố mẹ đã gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ Gia An.

Nhưng Gia An vẫn thờ ơ khiến Phương bức xúc.... Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 43 tối nay 26.7 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Phương đã chửi Gia An là đồ hèn khi anh thờ ơ với công ty. Còn Gia An thì cho rằng Phương đã không thể đặt mình vào vị trí của anh để hiểu. Chưa hết, Gia An còn bị bà giúp việc năm xưa của nhà họ Trần cho ăn tát vì cho rằng anh "ăn cháo đá bát" với người đã có công nuôi dưỡng mình. Bà này sau đó vì quá bức xúc đã tiết lộ thêm bí mật rằng bà Lan giữ lại cổ phần công ty là do yêu cầu của mẹ Gia An. Mẹ anh muốn giữ lại cổ phần đó cho anh nên lúc đó bà Lan đã không cho bán cổ phần để trả nợ cho bố mẹ Gia An.

Gia An bị bà giúp việc của gia đình họ Trần tát thẳng tay vì cho rằng anh là kẻ "ăn cháo đá bát" Chụp màn hình

Một cảnh trong tập này cho thấy bà Lan có vẻ đã không thể trụ được nên phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 43: Gia An có "quay xe" khi biết thêm bí mật?